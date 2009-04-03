Anter dosyası açıldı!

Zanlılar hakkında yakalama kararı

Yeni kimlik alıp almadıkları…

DHA’nın haberine göre; Abdulkadir Aygan’ın itiraflarını ihbar kabul eden Diyarbakır özel yetkili Başsavcılığı, olaya adı karışan JİTEM elemanları hakkında yakalama kararı çıkardı. Aygan’ın ise bu olaya katıldığı gerekçesiyle yeniden İsveç’ten iadesi istendi.Diyarbakır’da 20 Eylül 1992 günü Musa Anter’i kaçırıp öldürdükleri iddiasıyla 6 JİTEM elemanı hakkında 17 yıl aradan sonra soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı tarihten beri Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tozlu raflarındaki faili meçhul dosyalar arasında bulunan Musa Anter dosyası, özel yetkili savcı tarafından yeniden incelemeye alındı.Faillerin tespit edilerek dava açılıp yargı önüne çıkarılmaması halinde 3 yıl sonra zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılacak olan Anter cinayeti dosyasının, zamanaşımına uğramaması için Başsavcılık dosyayı mercek altına aldı. Başsavcılık, Abdulkadir Aygan’ın itiraflarını ihbar kabul ederek, olayı failleri olduğu ileri sürülen PKK itirafçıları Cemil Işık, Ali Ozansoy, Abdulkadir Aygan, Hamit Yıldırım, ‘Yeşil’ kod adlı Mahmut Yıldırım ve Ankara’da öldürülen Binbaşı Ahmet Cem Ersever ile ilgili çok yönlü bir soruşturma başlattı.Ersever dışındaki tüm zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Binbaşı Ersever’in 1993 yılında Ankara’da faili meçhul bir cinayete kurban gitmesi nedeniyle hakkında yürütülen soruşturmada, bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğünden istenecek ölüm kaydı sonrasında hakkında ek takipsizlik kararı verilecek. Bu arada İsveç hükümeti Abdulkadir Aygan’ın iade edilmesine ilişkin Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden bilgi istedi. Aygan’ın hangi sıfatla ve ne amaçla iadesinin istenmesinin açıkça belirtilmediği Türkiye’ye soruldu.Bunun üzerine hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yakalama emri bulunan Aygan’ın itiraf ve faaliyetlerini içeren bir dosya ‘İvedi’ olarak Adalet Bakanlığı’na gönderildi. itirafçı Aygan’ın, Musa Anter cinayeti başta olmak üzere itiraflarında sözünü ettiği birçok olayın faili ve tanığı olduğu, adı geçen olaylarla ilgili dosyaların halen faili meçhul olarak Başsavcılık kayıtlarında yer aldığı, iade edilmesi halinde tüm bu olayların faillerinin tespit edilerek, dosyaların zamanaşımına uğramayacağı ifade edildi.Musa Anter cinayetine adı karışan Mahmut Yıldırım, Cemil Işık, Ali Ozansoy, Hamit Yıldırım hakkında da 81 il emniyet müdürlüğü ve jandarma birimlerine yakalama emri çıkarıldı. Adı geçenlerin ayrıca kullandıkları kimliklerle yurtdışına giriş- çıkış yapıp yapmadıklarının Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Daire Başkanlığı’na sorulması için yazı yazıldı. Başsavcılık ayrıca adı geçen bu kişilerin tanık koruma kanunundan faydalanıp yeni kimlik alıp almadıkları, almışlarsa yeni kimlik bilgilerinin soruşturma dosyasına gönderilmesi için de İçişleri Bakanlığı Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.