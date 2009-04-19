Antep’ten gol sesi çıkmadı



Turkcell Süper Lig’de Gaziantep’de oynanan 28. hafta maçında Gaziantepspor ile Hacettepe gol atmayı başaramadı.





Turkcell Süper Lig'de ligde iddiası bulunmayan iki takımın maçında Gaziantepspor, kendi sahasında ligden düşmesi mucizelere kalan Hacettepe ile 0-0 berabere kaldı.



Gaziantepspor yeni teknik direktörü ile ilk maçına çıkarken, genç oyuncu Olcan uzun bir aradan sonra ilk onbirde sahaya çıkma şansı buldu.



Hacettepe’de ise genç kaleci Ercüment Kafkasyalı bu sezon ilk kez forma giydi.



Gaziantepspor’da Tabata ve Beto beklenen performansı ortaya koyamazken, Hacettepe ilk yarıda iki tane net pozisyondan yararlanamadı ve devre golsüz sona erdi.



İkinci yarıda ev sahibi Gaziantepspor oyunda dengeyi kurmasına rağmen Hacettepe defansını geçmeyi başaramadı ve maç başladığı gibi golsüz sona erdi.



Bu sonuçla Gaziantepspor puanını 39’a çıkartırken, Hacettepe de 16 puana yükseldi.



GAZİANTEPSPOR: 0 - HACETTEPE: 0

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Cem Hanoğlu, Volkan Akçit

Gaziantepspor: Murat Şahin, Bekir, İsmail Köybaşı, Deumi, Julio Cesar, İsmail Köybaşı, Mehmet Yozgatlı (Dk. 63 Ahmet Arı), Murat Ceylan, Zurita, Tabata (Dk. 46 Eduardo), Olcan (Dk. 69 Erman Özgür), Beto

Hacettepe: Ercüment Kafkasyalı, Orhan Şam, Kulusic, Tolga Seyhan, Murat Kalkan, Serkan Atak (Dk. 69 Adnan Güngör), Tozo (Dk. 83 Serhat Yapıcı), Kadir Bekmezci, Patiyo, Ümit Tütinci (Dk. 81 İbrahim Şahin), Zoko

Sarı kartlar: Dk. 61 Murat Ceylan, Dk. 85 Bekir İrtegün (Gaziantepspor), Dk. 61 Ümit Tütünci (Hacettepe)



MAÇTAN DAKİKALAR



Orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada, her iki takım da ele geçirdikleri nadir pozisyonları değerlendiremedi. İlk tehlikeli atak, 16. dakikada ev sahibi Gaziantepspor'dan geldi. Bu dakikada Tabata ve Beto paslaşmasında meşin yuvarlakla son buluşan Beto, Hacettepe ceza alanına girdi. Bu oyuncu topa vurmakta gecikince defans araya girerek tehlikeyi önledi.



25. dakikada Zoko, seri çalımlarla Gaziantepspor ceza alanına kadar sokuldu. Zoko'nun ceza alanına girerken sert vurduğu meşin yuvarlağı, kaleci Murat Şahin uzanarak kornere çeldi.



36. dakikada Orhan Şam, soldan Gaziantepspor ceza alanına girdi ve topu ortaladı. Topla buluşan Ümit'in şık vuruşunda meşin yuvarlak Murat Şahin'de kaldı.



İKİNCİ YARI



53. dakikada Zurita'nın attığı topla buluşan Olcan, Hacettepe ceza alanına girdi ve defansı etkisiz hale getirerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleciden döndü.



60. dakikada Murat Kalkan'ın soldan ara pasıyla buluşan Patiyo'nun vuruşu kaleci Murat Şahin'den döndü. Dönen topa Patiyo tekrar vurdu. Julio Cesar, çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kafasıyla uzaklaştırdı ve mutlak bir golü önledi.



77. dakikada Erman Özgür'ün kullandığı korner atışında Eduardo'nın kafasıyla indirdiği topa Beto vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.



90+1. dakikada, Gaziantepspor kazandığı serbest atışı değerlendiremedi.



Gaziantepspor-Hacettepe karşılaşması 0-0 tamamlandı.