Antep'te gülen olmadı

Süper Lig’de son haftalarda zor günler geçiren Gaziantepspor, Antalyaspor’u ağırladı.



Öne geçtiği maçta üstünlüğünü son dakikaya kadar koruyamayan Antalyaspor, 90. dakikada gelen gole angel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



Karşılaşmanın ilk devresinde gol olmazken, ikinci yarıya daha etkili giren Antalyaspor, 77. dakikada Zitouni ile 1-0 öne geçti.



Son dakikalarda Antalyaspor kalesine yüklenen Gaziantepspor, 90. dakikada Erkan Sekman’ın golüyle skora 1-1 eşitlik getirerek sahadan 1 puanla ayrıldı.



GAZİANTEPSPOR: 1 - ANTALYASPOR: 1



Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Serkan Çınar xx, Bülent Gökçü xx, Murat Şahin xx

Gaziantepspor: Murat Şahin xx, İsmail xx, Bekir xx, Murat Ceylan x (Dk. 63 Tabata xx), Erkan Sekman xxx, Zurita xx, Deumi xx, Erman Özgür x (Dk. 79 Eduardo) x), İbrahim Ferdi xx, Beto xx, Ahmet Arı x (Dk. 46 Olcan x)

Antalyaspor: Ömer Çatkıç xxx, Uğur Kavuk xx, Vahap xx (Dk. 86 Kamber x), Yalçın x, Şenol Can xx, Ali Zitouni xxx, Ertuğrul xx, Sedat Ağçay xx, Fatih Ceylan xx, Djiehoua xxx (Dk. 71 Ahmet Kuru xx), Dos Santos xx (Dk. 80 Korhan x)

Goller: Dk. 76 Ali Zitouni (Antalyaspor), Dk. 90 3 Erkan Sekman (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Bekir, Dk. 72 Murat Şahin (Gaziantepspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



19. dakikada Djiehoua, orta alandan aldığı toplu sürükleyerek Gaziantepspor ceza alanına girdi ve altı pas içinde bekleyen Ali Zitouni'ye kazandırdı. Bu oyuncunun plase vuruşunda topu kaleci Murat Şahin önledi.



26. dakikada Antalyaspor'dan Dos Santos, sol kanattan Gaziantepspor defansını geçti ve daha sonra Erkan Sekman ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Antalyasporlu futbolcuların penaltı beklentisine karşın hakem devam kararı verdi.



28. dakikada, Gaziantepspor'un gelişen ani kontratağında İbrahim Ferdi, şık hareketlerle ceza alanına sokuldu ve meşin yuvarlağı Ahmet Arı'ya kazandırdı. Ahmet Arı, ceza alanına girerken topu ayağından fazla açınca, defans topu uzaklaştırıp tehlikeyi önledi.



33. dakikada Erman Özgür, sağ kanattan Antalyaspor ceza alanına orta yaparak, topu müsait pozisyondaki Erkan Sekman'a verdi. Bu futbolcu, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta attı.



Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



İKİNCİ YARI



70. dakikada Djiehoua, sağdan Gaziantepspor ceza alanına kadar sokuldu ve topu Ali Zitouni'ye verdi. Bu oyuncu, kaleci Murat Şahin'i de geçerek kaleye gitti ama topa vurmakta gecikince araya giren Gaziantepsporlu oyuncular topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.



76. dakikadaki Dos Santos ve Erman Özgür ikili mücadelesinde, Erman Özgür yerde kalmasına rağmen hakem oyunu devam ettirdi. Dos Santos, Gaziantep ceza alanına girerken topu sağ çaprazdan Ali Zitoun'ye kazandırdı. Bu oyuncu ceza sahasına girerken topun gelişine plase vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0



89. dakikada, ani gelişen atakta Tabata, soldan Olcan'ı meşin yuvarlakla buluşturdu. Olcan, seri hareketlerle ceza alanına girdi ve sert vurdu, ancak Antalyasporlu Şenol Can, araya girerek tehlikeyi önledi ve beraberlik golüne izin vermedi.



90 3'te Beto, oluşan karambolde topu Tabata'ya verdi.



Tabata, sağ çaprazdan Erkan Sekman'a kazandırdı. Bu futbolcunun sert şutu, kaleci Ömer'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-1



Karşılaşma 1-1 sona erdi.

