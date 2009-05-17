Antep'te gollü gece



Turkcell Süper Lig’de prestij için oynayan iki ekibi karşı karşıya getiren mücadelede Gaziantepspor kendi sahasında Kocaelispor’u 5-2 gibi farklı bir skorla mağlup etti.





Turkcell Süper Lig’de iddiası kalmayan Gaziantepspor, kendi sahasında ligin 17. sırasında yer alan ve düşmesi kesinleşen Kocaelispor’u 5-2 yenmeyi başardı.



Karşılıklı birer golün atıldığı maçın ilk yarı berabere biterken, Gaziantepspor ikinci yarıda bulduğu pozisyonları değerlendirerek, farklı galibiyete ulaştı.



Gaziantepspor bu sonuçla puanını 45 yaparken, ligden düşen Kocaelispor ise 26 puanda kaldı.



GAZİANTEPSPOR: 5 - KOCAELİSPOR: 2

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Süleyman Abay, İsmail Şencan, Uygar Bebek

Gaziantepspor: Murat Şahin, İsmail, Murat Ceylan, Mehmet Yozgatlı, Zurita, Deumi, Hakan Bayraktar (Dk. 14. Mehmet Karakeçili), Erman Özgür, İbrahim Ferdi, Beto, İvan De Souza

Kocaelispor: Kılıçarslan, Sadıgov, Levent, Hamza Mutlu, Julio Cesar, Nsumbu, Taner, Patrice, Murat Hacıoğlu, Emirhan, Muhammet

Goller: Dk. 7 Erman Özgür (Gaziantepspor), Dk. 38 Julio Cesar (Kocaelispor)

Sarı Kart: Dk. 22 Muhammet (Kocaelispor)



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada, Beto'nun yaklaşık 25 metre uzaklıktan sert şutunda, kaleci Kılıçarslan topu kornere çelerek gole izin vermedi.



7. dakikada, sol kanattan İvan De Souza'nın ortaladığı topla kale alanında buluşan Erman Özgür, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0



10. dakikada, defanstan seken topla buluşan Taner, ceza alanına girerken sert vurdu, kaleci Murat Şahin topu kornere gönderdi.



19. dakikada Beto, rakiplerinden sıyrıldı, kaleci ile karşı karşıya kaldı, topu al da at dercesine İbrahim Ferdi'ye verdi. Bu oyuncu, topu boş kaleye gönderemedi.



33. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Patrice, ceza sahasında sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



38. dakikada Emirhan, sağ taraftan Gaziantepspor ceza alanına kadar sokulup ortaladı. Topun gelişine Julio Cezar çok sert vurdu. Top kalecinin bakışları arasında filelerle buluştu: 1-1



