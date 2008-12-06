Antep'te gol sesi çıkmadı

Turkcell Süper Ligi'n 14. haftasında Gaziantepspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Karşılaşma başladığı skorla 0-0 sona erdi ve takımlar sahadan birer puan alarak ayrıldı.



Gaziantepspor, Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor'u Kamil Ocak Stadyumu'nda ağırladı.



Maç boyunca iki takım da gol yollarında etkisiz kalırken, karşılaşma da 0-0 eşitlikle bitti.



Karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk Kayserispor oldu. Mehmet Topuz ile rakip kalede önemli gol pozisyonları yakalayan Kayserispor, bu fırsatları değerlendiremedi.



Ev sahibi Gaziantepspor hücmda etkili olamazken, Erkan Sekman ile gole yaklaştı, ancak savunma topun filelere gitmesine izin vermedi ve ilk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



İkinci yarıda iki takım da skoru değiştirmek için büyük çaba sarf etmesine karşın, Gaziantep'ten gol sesi çıkmadı ve karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.



GAZİANTEPSPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 0

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Fırat Aydınus, Bahaettin Duran, Erdinç Sezertam

Gaziantepspor: Mahmut, İsmail, Bekir, Murat Ceylan, Erkan Sekman, Mehmet Yozgatlı, Deumi, Hakan Bayraktar, Erman Özgür, Beto, İvan

Kayserispor: Souleymanou, Ali Turan, Saidou, Ragıp, Cangele, Toledo, Aghahowa, Olembe, Eren Güngör, Mehmet Eren, Mehmet Topuz





İLK YARI



Türkcell Süper Lig'de Gaziantepspor-Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.



12. dakikada Bekir topu Mehmet Topuz'a kaptırdı. Mehmet Topuz, defansı geçip, ceza alanına girdi ve sert vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.



15. dakikada Erman Özgür'ün, ceza alanına ortaladı topu, Ivan müsait pozisyonda olmasına karşın ıskaladı.



25. dakikada Mehmet Yozgatlı, Ivan'ı kaçırdı. Ivan, topu Beto'ya gönderdi. Beto, penaltı noktasında ayağı kayıp düşünce, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı.



32. dakikada, taç atışından gelen topla buluşan Cangele, ceza alanı içindeki Mehmet Topuz'a çok güzel bir pas verdi. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.



36. dakikada, Erkan Sekman'ın ceza yayı üzerinden attığı sert şutunda, arka direkte Ragıp son anda topu çıkartarak, gole izin vermedi.



Kalan dakikalarda gol olmayınca, maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.



İKİNCİ YARI



46. dakikada Ivan soldan Kayserispor ceza alanına girerek sert vuruşunda, top kaleciden döndü. Dönen topu, altı pas içinde Mehmet Yozgatlı müsait pozisyonda olmasına karşın değerlendiremedi.



54. dakikada Mehmet Yozgatlı topu Beto'ya kazandırdı. Bu futbolcu, topla birlikte ceza alanına girerken, hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durdurdu.



57. dakikada Murat Ceylan topu Saidou'ya kaptırdı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı orta Bekir'e çarparak Cangele'nin önüne düştü. Cangele'nin sert şutunu kaleci Mahmut çeldi ve defans topu uzaklaştırdı.



69. dakikada, Hakan Bayraktar kendi ceza alanından çıkmak isterken, meşin yuvarlağı Eren Güngör'e kaptırdı. Eren Güngör'in pasında topla buluşan Cangele'nin vuruşu yandan dışarı çıktı.



73. dakikada Gaziantepspor'un sağ kanattan gelişen atağında Deumi, Mehmet Yozgatlı'ya verdi. Bu futbolcu rakibinden sıyrılıp, Beto'ya pasını verdi. Beto'nun vuruşunda top üsten auta gitti.



76. dakikada Mehmet Yozgatlı, Erman Özgür'e pasını verdi. Bu oyuncunun sert şutunu kaleci çeldi ve defans topu uzaklaştırdı.



89. dakikada, defanstan seken topu önünde bulan Cangele, Bekir'e rağmen topu aşırttı. Kaleye giden topu kaleci Mahmut yakalayarak gole izin vermedi.



Kalan dakikalarda gol olmayınca maç 0-0 tamamlandı.

