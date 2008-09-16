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Spor

Antep'te Beto şoku

16 Eylül 2008 03:00

 

Gaziantepspor’un golcü futbolcusu Beto’da yırtık çıktı. Ankaragücü maçında sakatlığı nükselerek müsabakayı yarıda bırakan Beto’nun dün çekilen MR sonrası 2 santimlik yırtık olduğu tesbit edildi.

Brezilyalı futbolcunun en az 2 hafta sahalardan kalacak olması kırmızı-siyahlı ekibi sıkıntıya soktu. Zorlu Beşiktaş maçı öncesi 3 önemli oyuncusunun olmayacak olması Gaziantepspor teknik direktörü Nurullah Sağlam’ı kara kara düşündürmeye başladı. Çekilen MR sonrası yırtık çıktığını öğrenen Beto’nun morali oldukça bozuldu.

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