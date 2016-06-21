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Antep'te 9 çocuk cezaevine girerken soyulup dövüldü, mahkeme görüntüleri avukatlara vermedi!

"Bu iş, başsavcılığın iç işi, biz karışamayız"

21 Haziran 2016 15:12

Gaziantep'te iddiaya göre, tutuklanan dokuz çocuk cezaevine girerken çırılçıplak soyularak dövüldü. Çocukların avukatının, kamera kayıtlarının kendilerine verilmesi talebi ise gizlilik kararı olmamasına rağmen, savcılık tarafından reddedildi. 

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre; avukatın başvurduğu mahkeme; “Bu iş, başsavcılığın iç işi, biz karışamayız” diye yanıt verdi. 

Gaziantep’te, 21 Mart’ta tamamı 18 yaşından küçük olan dokuz çocuk tutuklanarak, Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne konuldu. Avukatları Hasan Önder Sulu, 1 Nisan’da Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, çocukların cezaevine girişlerine, aranmalarına ve koğuşlarına götürülmelerine ilişkin görüntülere el konmasını ve bir örneğinin kendilerine verilmesini istedi.

 

"Dosyaya erişim gerekçesiz engelleniyor"

 

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi reddetmesi üzerine; Sulu, Gaziantep 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde itiraz etti. İtirazı değerlendiren hakim, talebi değerlendirmenin hakimliğin görevi alanında olmadığını belirterek, “Bu talebin başsavcılığın iç bünyesinde çözülmesi gereken husus olduğunu, hakimliğin talepte bulunana örnek vermesi hususunda karar verme yetkisi ve görevinin bulunmadığını” kaydetti.

Avukat Sulu, “Dosyada gizlilik kararı yok. Mağdurların dosyaya erişimi gerekçesiz şekilde engelleniyor. Bunun bir yaptırım da yok. İtiraz yaptığımız merci, savcılığı denetlemesi gerekirken, bu yola başvurmuyor. Denetim mekanizmaları çalışmıyor” dedi.

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