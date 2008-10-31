Antepspor'da hazırlıklar



Fortis Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek moral depolayan Gaziantepspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Celal Doğan Tesisleri'nde teknik direktör Nurullah Sağlam yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden ve Trabzon maçında da forma giyemeyen kaleci Murat Şahin, Emrah Eren, Mehmet Polat ve Brezilyalı yıldızı Beto katılmadı. Bu 4 oyuncunun yanı sıra sarı kart cezası bulunan Murat Ceylan'da Galatasaray maçında forma giyemeyecek.



PUAN İÇİN GİDECEĞİZ



Galatasaray'ın ligin en ilginç istikrar çizen bir takım olduğunu belirten teknik direktör Sağlam, İstanbul'a puan için gideceklerini belirterek, "Kupa da iyi bir başlangıç yaptık. Takım istediğimize yakın bir oyun mantalitesiyle oynadı. Bu da bizim adımıza sevindirici. Ancak hala eksikler var, onları da tamamlamamız gerekiyor. Galatasaray bir maç iyi, bir maç kötü oynayan bir ekip. Karşımızda en iyi Galatasaray'ı düşünerek ona göre hazırlanıp sahaya çıkacağız. İstanbul deplasmanından puan yada puanlarla dönmek istiyoruz" diye konuştu.



Öte yandan Galatasaray maçı sonrasına kadar futbolculara konuşma yasağı getirildi.

