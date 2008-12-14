Antep'in Körfez çıkartması



Turkcell Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantepspor, Tabata'nın hat-trick yaptığı maçta Kocaelispor'u deplasmanda 5-2 mağlup etti.





Turkcell Süper Lig'in 15. haftasında Kocaelispor sahasında Gaziantepspor'u ağırladı. Tabata'nın yıldızlaştığı maçta Gaziantepspor, deplasmanda Kocaelispor'u 5-2'lik sonuçla geçti.



Karşılaşmaya iyi başlayan taraf ev sahibi Kocaelispor oldu. Tecrübeli oyuncu Ahmet Dursun'un golüyle 1. dakikada 1-0 öne geçen yeşil-siyahlılar, Tabata'nın penaltından kaydettiği golle engel olamadı ve 8. dakikada maça 1-1 eşitlik geldi.



Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığını koyan konuk ekip, Tabata'nın 22. dakikada topu bir kez daha filelerle buluşturmasıyla 2-1 öne geçti. 31. dakikada Zurita'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Beto, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Gaziantepspor deplasmanda 3-1 öne geçti.



Kalan sürede başka gol olmadı ve karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-siyahlıların 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya hızlı giren Gaziantepspor, 54. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Tabata'nın topu filelere göndermesiyle skoru 4-1'e getirerek farkı 3'e çıkarttı.



Gaziantepspor kalesine daha etkili gelmeye başlayan Kocaelispor, 80. dakikada Taner Gülleri'nin attığı golle skoru 4-2'ye getirdi.



Kocaelispor'un savunmada verdiği boşlukları iyi değerlendiren Gaziantepspor, 89. dakikada Ferdi Coşkun'un golüyle skoru 5-2'ye getirerek maça son noktayı koydu.



Kalan sürede başka gol olmadı ve Gaziantepspor deplasmanda Kocaelispor'u 5-2 yenerek puanını 22'ye yükseltti.



KOCAELİSPOR: 2 - GAZİANTEPSPOR: 5

Stat: İzmit İsmetpaşa

Hakemler: Bünyamin Gezer, Neşet Merdin, Arkın Akgöl

Kocaelispor: Serdar Kulbilge, Musa, Volkan, Tolga, Özgür, Umut (Dk. 27 Fran Sergio), Kemal, Murat, Serhat, Taner, Ahmet Dursun

Gaziantepspor: Mahmut, İsmail, Bekir, Erkan Sekman, Zurita, Tabata, Deumi, Hakan Bayraktar, Erman Özgür, Beto, Ivan

Goller: Dk. 1 Ahmet Dursun, Dk.80 Taner Gülleri (Kocaelispor), Dk. 8 (Penaltıdan), Dk. 22 ve Dk. 54 Tabata, Dk. 31 Beto, Dk. 89 Ferdi Coşkun (Gaziantepspor)

Sarı Kartlar: Dk. 7 Musa (Kocaelispor), Dk. 13 Erkan Sekman (Gaziantepspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



1. dakikada Volkan'ın pasında sağ çaprazdan ceza alanına giren Ahmet Dursun'un, açısını kaybetmesine rağmen zor pozisyondaki vuruşunda top filelere gitti: 1-0



8. dakikada ceza alanında Tabata'nın ortasında arka direk önünde İvan'ın kafa vuruşunda kaleye giden topu Musa eliyle kesince hakem Bünyamin Gezer penaltı noktasını gösterdi. Tabata'nın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti. Ancak Bünyamin Gezer, Tabata'nın topa vurmadan önce kısa süre beklemesi nedeniyle atışı tekrarlattı. Tabata'nın ikinci kez kullandığı atışta, top Serdar Kulbilge'nin müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-1



22. dakikada Zurita'nın pasında ceza alını yayı üzerinde topla buluşan Tabata, bilek hareketiyle rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ikinci kez Kocaelispor filelerine gitti: 1-2



23. dakikada Tabata ile yaptığı verkaçın ardından ceza alanına giren Beto'nun kaleci Serdar Kulbilge ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda, meşin yuvarlak açıyı iyi kapatan Serdar Kulbilge'ye çarparak kornere gitti.



27. dakikada Kocaelispor'da sakatlanan Umut'un yerine Fran Sergio oyuna dahil oldu.



31. dakikada sağdan Zurita'nın ortasında ceza alanında iyi yükselen Beto'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3



42. dakikada Volkan'ın sağdan kullandığı köşe atışında ceza alanında iyi yükselen Tolga'nın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta gitti.



Maçın ilk yarışı Gaziantepspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

