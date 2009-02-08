Antep'in çıkışı sürüyor

Turkcell Süper Lig'de 19. hafta mücadelsinde Gaziantepspor sahasında Ankaraspor'u 2-0 yenme başarısı gösterdi



Turkcell Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Gaziantepspor, Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu.



Gaziantepspor'da Nurullah Sağlam ideal onbiri ile sahaya çıkarken, Ankaraspor da ise uzun zamandır sakatlığı süren Baki Mercimek dışında Aykut Kocaman da ideal onbirine yakın sahaya çıktı.



Ev sahibi takım G.Antepspor 11. dakikada Erkan Sekman ile 1-0 öne geçti.



Gaziantepspor golden sonra skoru artırmak için rakip kaleye giderken, Ankaraspor ise beraberlik golü için pozisyonlar bulmaya çalıştı.



Ankaraspor'da tek forvet oynayan Meye'nin hücumda etkisiz kaldığı görüldü.



İlk yarıda başka gol olmayınca devre 1-0 ev sahibi Gaziantepspor'un üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Ankaraspor önemli pozisyonlardan yararlanamazken Gaziantepspor yıldız oyuncusu Tabata ile 70. dakikada skoru 2-0'a getirdi.



Kalan dakikalarda her iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince maç Gaziantepspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Gaziantepspor puanını 30'a çıkartırken, Ankaraspor ise 33 puanda kalmış oldu.



GAZİANTEPSPOR: 2- ANKARASPOR: 0



Stat: Kamil Ocak



Hakemler: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Selçuk Kaya



Gaziantepspor: Murat Şahin, İsmail, Bekir İrtegün, Murat Ceylan, Erkan Sekman, Tabata, Deumi, Hakan Bayraktar, Erman Özgür, Beto, Ivan



Ankaraspor: Senecky, Uğur Demirkol, Erhan Güven, Ediz, Batak, Adem Koçak, Theo, Bilal Kısa, Özer Hurmacı, Mehmet Çakır, Meye



Gol: Dk. 11 Erkan Sekman (Gaziantepspor)



Sarı kart: Dk. 36 Mehmet Çakır (Ankaraspor)





MAÇTAN DAKİKALAR



Turkcell Süper Lig'de Gaziantepspor-Ankaraspor karşılaşmasının ilk yarısı Gaziantepspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Oyuna hızlı başlayan taraf Ankaraspor oldu.



9. dakikada Ankaraspor'un kazandığı serbest atışı Özer Hurmacı kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak direğin hemen dibinden auta gitti.



11. dakikada Gaziantepspor sol kanattan Ivan ile atak geliştirdi. Ivan topu Tabata'ya uzattı, Tabata sol kanattan topu İsmail'e verdi. Bu oyuncunun Ankaraspor ceza sahasına ortasında Erkan Sekman topa iyi yükseldi ve kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0



16. dakikada topla buluşan Beto, altı pasa kadar girdi ve defansın üzerinden topu ortaladı. Meşin yuvarlağı alan Erman topu filelere gönderemedi, meşin yuvarlak auta gitti.



39. dakikada Gaziantepspor'un kontratağında Hakan Bayraktar sağ taraftan Ankaraspor ceza alanına kadar sokuldu ve topu ortaladı, Murat Ceylan'ın yükselerek kafayla vurduğu meşin yuvarlak auta gitti.



43. dakikada Ankaraspor'dan Mehmet Çakır, sol kanattan Gaziantepspor defansını geçti ve meşin yuvarlağı Özer Hurmacı'ya uzattı. Bu oyuncu kaleyi gören bir pozisyonda olmasına rağmen topu dışarı attı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantepspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



İKİNCİ YARI



56. dakikada Beto sol kanattan topu sürükleyerek Ankaraspor ceza alanına kadar sokuldu ve meşin yuvarlağa sert vurdu. Top auta gitti.



57. dakikada Ivan sol kanattan topu Ankaraspor ceza alanına gönderdi. Senecky topu uzaklaştırmak istedi, bu sırada ceza alanı içinde karambol oluştu. Karambolde hiçbir Gaziantepsporlu futbolcu meşin yuvarlağa vuramayınca Ankaraspor oyuncuları topu uzaklaştırdı.



69. dakikada Ivan, sol kanattan Ankaraspor ceza çizgisine yaklaştı ve topu ortaladı, çok iyi yükselen Tabata, topu kaleci Senecky'nin solundan filelere gönderdi: 2-0



84. dakikada Ankarapor kalecisi Senecky'nin uzun vuruşunda topla buluşan Konate, topu ayağında fazla açınca kaleci Murat Şahin çıkarak topu uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topla buluşan Mehmet Çakır, boş kale yerine meşin yuvarlağı auta gönderdi.



89. dakikada İsmail, sol kanattan topu ceza çizgisi üzerinde Tabata'ya uzattı. Bu oyuncunun ceza alanı yayı üzerinden kaleye gönderdiği topu kaleci Seneky uçarak kornere gönderdi.



Karşılaşma ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.