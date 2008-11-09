Antep'e 'belediye' cezası



Geçtiğimiz haftayı farklı yenilgiyle kapatan iki takımın mücadelesinde İstanbul BB, Gaziantepspor'u deplasmanda 4-1 mağlup etti.



Turkcell Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep'te oynanan maç gollü geçti. Geçtiğmiz hafta şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı farklı yenilgiler alan Gaziantepspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mücadelesinde konuk ekip 3 puanı 4-1'lik skorla aldı.



Kamil Ocak Stadı'ndaki maça konuk ekip çok hızlı başladı. Henüz 11. dakikada Serhat'ın golüyle öne geçen İstanbul BB, yakaladığı kontrataklarla sonuca gitmeyi bildi ve 33. dakikada Efe ve 42'de İbrahim Akın'la 2 gol daha bularak dvre sonunda 3 farklı öne geçti.



İkinci yarıda farkı indirmek isteyen ev sahibi ekip, 74. dakikada Tabata'nın penaltıdan attığı golle tek sayısını atarken, skoru belirleyen gol 85. dakikada konuk ekip adına Erman'dan geldi.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla ligdeki üçüncü galibiyetini zorlu deplasmanda alarak puanını 12'ye yükseltti.



Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantepspor ise, bu sezon sahasında ikinci mağlubiyetini yine farklı bir skorla alarak 14 puanda kaldı.



GAZİANTEPSPOR: 1 - İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 4

Stat: Kamil Ocak

Hakemler: Bünyamin Gezer, Neşet Merdin, Mehmet Metin

Gaziantepspor: Tolgahan, Bekir, Murat Ceylan, Erkan Sekman, Mehmet Yozgatlı, Zurita, Eduardo, Tabata, Deumi, Erman Özgür, İvan

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Behram, Marcın Kus, Efe İnanç, Tjikuzu, İbrahim Akın (Dk. 43 Erman Kılıç), Kerim Zengin, Ekrem, Alper Aydın, Mahmut, Cesario, Serhat

Goller: Dk. 11 Serhat, Dk. 33 Efe İnanç, Dk. 42 İbrahim Akın (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Zurita (Gaziantepspor), Dk. 38 Serhat (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)





MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada İbrahim Akın'ın kullandığı köşe vuruşunda, kaleci Tolgahan boşa çıktı. Bu durumdan yaralanan Serhat meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1



19. dakikada Mehmet Yozgatlı ceza yayı üzerinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Behram, defansa çarpıp kaleye yönelen topu, kornere göndermeyi başardı.



23. dakikada Murat Ceylan, soldan getirdiği topa sert vurdu. Defanstan dönen topu Mehmet Yozgatlı kovalayamadı.



24. dakikada Murat Ceylan ile gelişen Gaziantepspor atağında bu oyuncunun ceza sahasına ortasında müsait pozisyondaki Eduardo, topu filelere gönderemedi.



33. dakikada Marcin Kus, sağ kanattan taç atışı kullandı. Alper'in topu uzattığı Efe İnanç, topu Gaziantespor ağlarına gönderdi: 0-2



41. dakikada Tabata kendi geliştirdiği pozisyonla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza alanına sokuldu ve topa sert vurdu. Kaleciden dönen topu defans uzaklaştırdı.



42. dakikada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında Tjikuzu topu müsait pozisyondaki İbrahim Akın'a gönderdi. Bu oyuncu Gaziantepspor defans oyuncularını geçerek topu ağlarla buluşturdu: 0-3

