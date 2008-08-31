Antep ikide iki yaptı

Turkcell Süper Lig'in 2. haftasında Ankaraspor ile Gaziantepspor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya geldi.



İlk yarıyı 38. dakikada Beto'nun attığı golle 1-0 önda kapatan Gaziantepspor, 81. dakikada Tabata'nın kaydettiği golle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Gaziantepspor bu sonuçla 2. hafta sonunda puanını 6'ya yükseltirken, geçen hafta Trabzonspor'a yenilen Ankaraspor ise puanla tanışamadı.



ANKARASPOR: 0 - GAZİANTEPSPOR: 2



Stat: Yenikent ASAŞ



Hakemler: Tolga Özkalfa xx, Hakan Atilla Gökbilgin xx, Uygar Bebek xx



Ankaraspor: Senecky xx, Erhan x, Risp xx, Batak x, Eren x, Mehmet Çakır xx, Özer x, Hürriyet xx, Bilal xx (Dk. 69 Neca x), Tita x, De Nigris x (Dk.73 Murat Tosun x)



Gaziantepspor: Murat Şahin xx, Erkan xxx, Deumi xx (Dk. 62 Bekir x), Mehmet Polat xx, De Souza xx, Mehmet Yozgatlı xxx (Dk. 83 Ahmet x), Murat Ceylan xx, Zurita x, Erman x (Dk. 62 Hakan x), Tabata xxx, Beto xx



Goller: Dk. 38 Beto, Dk. 81 Tabata (Gaziantepspor)



Sarı kartlar: Dk. 16 Deumi (Gaziantepspor), Dk. 38 Özer, Dk. 90 Risp (Ankaraspor)





MAÇTAN DAKİKALAR



24.dakikada Mehmet Çakır'ın pasıyla hareketlenen De Nigris'in ceza alanı sağ çaprazından kaleye gönderdiği top yandan auta çıktı.







29. dakikada Hürriyet'in ceza alanı önünden çektiği şutta, savunmaya da çarpan topu kaleci Murat Şahin kontrol etti.







30. dakikada Ankaraspor ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet Yozgatlı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.







38. dakikada gelişen Gaziantepspor atağında, ceza alanı içinde oluşan karambolde topla buluşan Beto, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.







Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.







57. dakikada Tita'nın pasıyla buluşan De Nigris'in çapraz pozisyondan sert şutunda, top üstten auta gitti.







81. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Tabata, şık çalımların ardından zor pozisyonda topu kaleci Senecky'nin yanından ağlara gönderdi: 2-0.







89. dakikada De Souza'nın sol taraftan yaptığı ortada, Tabata'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.







Karşılaşmayı Gaziantepspor 2-0 kazandı.

