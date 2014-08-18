T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Antep fıstığının kilosu 100 TL oldu, esnaf stokçuları suçladı

Antep fıstığında dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Türkiye'de, fıstığın kilosu 100 TL'ye kadar dayandı

18 Ağustos 2014 22:33

Fıstık fiyatlarına son aylarda gelen rekor zamlar sonrası esnafı zor anlar yaşarken, fiyat artışının sebeninin stokçular olduğu ileri sürüldü.

Son aylarda fıstık fiyatlarının aşırı yükselmesi üretici firmaları kara kara düşündürüyor. Fıstığın kilosu stokçular nedeniyle 1 yıl içinde neredeyse iki katına çıktı, 100 liraya dayandı.

Müdahale edilmezse başta baklava, fıstık kullanılan tüm ürünlerin fiyatı artacak.

Gaziantep esnafına göre, durumun nedeni sadece dolu ve rekolte düşüklüğü değil. Fiyat artışının en büyük sebebi stokçular.

ETİKETLER

antep fıstığıbaklavatatlıstok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24