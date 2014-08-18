Antep fıstığının kilosu 100 TL oldu, esnaf stokçuları suçladı

Fıstık fiyatlarına son aylarda gelen rekor zamlar sonrası esnafı zor anlar yaşarken, fiyat artışının sebeninin stokçular olduğu ileri sürüldü.

Son aylarda fıstık fiyatlarının aşırı yükselmesi üretici firmaları kara kara düşündürüyor. Fıstığın kilosu stokçular nedeniyle 1 yıl içinde neredeyse iki katına çıktı, 100 liraya dayandı.



Müdahale edilmezse başta baklava, fıstık kullanılan tüm ürünlerin fiyatı artacak.

Gaziantep esnafına göre, durumun nedeni sadece dolu ve rekolte düşüklüğü değil. Fiyat artışının en büyük sebebi stokçular.