Antep fıstığında ürün kaybı yüzde 60’a vardı

Gaziantep Ziraat Odası (GAZO) Başkanı Zihni Kepkep, Antep fıstığında kuraklık ve sıcak nedeniyle ürün kaybının yüzde 50-60 civarında olduğunu söyledi.



Kepkep, yaptığı açıklamada, bu yıl kış ve ilkbahar döneminde yeterli yağışın alınamaması, temmuz ve ağustos aylarının ise çok sıcak geçmesi nedeniyle ağaçlardaki Antep fıstıklarında boş oranının çok yüksek olduğunu, bunun da üretim kapasitesini düşürdüğünü ifade etti.



"Bir ay kadar önce, Antep fıstığında rekoltenin 150 bin ton olacağı tahmin ediliyordu. Hatta, rekoltenin 200 bin tonu geçeceğini tahmin edenler dahi vardı" diyen Kepkep, ancak hasadın başlaması ile birlikte, ürünlerdeki boş oranının yüksek olmasının hayal kırıklığı yarattığını belirtti.



Antep fıstığında rekoltenin 100 binin çok altında olacağını kaydeden Kepkep, halen hasat yapan üreticilerin sıkıntılı olduğunu ifade etti.



Kuraklık ve sıcaklığı bağlı ürün kaybının Gaziantep'in Nizip, Karkamış ve Barak yöresinde çok belirgin olduğunu vurgulayan Kepkep, "Fırat Nehri kenarındaki araziler hariç, Şanlıurfa'da da fıstıkta ürün kaybı yüzde 50-60 oranında. Kuraklıktan ve sıcaklardan daha az etkilenen Adıyaman ve Besni ilçesinde ise ürün kaybı fazla değil" diye konuştu.



Kepkep, bölgeler arasında farklılıklar göstermesine karşın Antep fıstığında hasat döneminin eylül ayında başladığını, ancak bu yıl Ramazan dolayısı ile bazı bölgelerde hasada erken başlanıldığını kaydetti. Kepkep, hasat yapılırken çok dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, şu uyarılarda bulundu:

"Fıstık bahçelerinde hasat yapılırken, kesinlikle dallarda yaralanma olmamalı, gelecek yılın meyve gözeneklerine (karagöz) zarar verilmemeli. Ağaç dallarına sopa ile vurulmamalı. Sopa ile vurma yöntemi, dalları zedeler ve karagözlerin düşmesine neden olur ve bunun sonucunda da bir yıl sonraki ürünün yok olmasına neden olur. Hasat yapılırken, öncelikle ağaçların altınabezler açılmalı ve toplama işlemi mümkün olduğunca elle yapılmalıdır."



Toplama işlemi sonrasında kurutma ve depolama işlemlerinin geldiğini anlatan Kepkep, şöyle devam etti:

"En ideal kurutma yöntemi, ürünü toprak ile temas ettirmeden bez üzerinde kurutmaktır. Kurutma yapılırken, ürünün toprak ile temas ettirilmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca, kuruması için güneşe bırakılan ürünün en fazla 5 santimetre kalınlığında olması ve özellikle de öğle saatlerinde tam kurumanın sağlanabilmesi için tırmık ile karıştırılması gerekir. Kurutma işlemi tamamlandıktan sonra ise ürünler çuvallara konularak, rutubetsiz bir ortamda depolanmalıdır. Kurutmanın ve depolamanın iyi yapılmaması, ürünün zarar görmesine neden olabilir."



