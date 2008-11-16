Antep Başkent'te kayıp

Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmasında Hacettepespor ile Gaziantepspor golsüz berabere kaldı ve puanları paylaştı



Turkcell Süper Lig'in 11. hafta maçında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Hacettepe ile Gaziantepspor 0-0 beraberE kaldı.



Ev sahibi Hacettepe'de sakatlığı süren kaleci Recep Biler kadroda yer almazken, deplasman takımı Gaziantepspor da sakatlıkları devam eden Beto, kaleci Murat Şahin, Mehmet Polat gibi oyuncularından yoksun maça çıktı.



İlk yarıda Gaziantepspor, Mehmet Yozgatlı ile gol pozisyonları üretmeye çalışırken, Tabata ve Eduardo gibi hücuma dönük oyuncular pozisyon üretmekte zorlandı.



Ev sahibi Hacettepe de golcü oyuncu İbrahim Şahin, ilk yarıda Gaziantepspor defansı arasında sıkışıp kaldı.



İlk yarı her iki takımın gol çabaları sonuç vermeyince golsüz berabere sona erdi.



İkinci yarıda Gaziantepspor rakibine göre daha üstün bir oyun ortaya koyarken, ev sahibi Hacettepe'nin de zaman zaman rakip kalede önemli pozisyonlar bulduğu gözlendi.



Her iki takımın da gol çabaları sonuç vermeyince maç başladığı gibi golsüz sona erdi.



Bu sonuçla Hacettepe puanını 9'a yükseltirken, Gaziantepspor da puanını 15'e yükseltti.



HACETTEPE: 0 - GAZİANTEPSPOR: 0



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Mehmet Kısal, Serhan Malkoç

Hacettepe: Ulaş, Orhan Şam, Amir Azmy, Admir Teli, Murat Kalkan, Ufuk Arslan, Kadir Bekmezci, Tozo, Lika, Sandro, İbrahim Şahin

Gaziantepspor: Tolgahan, Emrah Eren, Bekir, Deumi, Ivan De Souza, Mehmet Yozgatlı, Murat Ceylan, Zurita, Erman Özgür, Tabata, Eduardo

Sarı kart: Dk. 30 Tabata (Gaziantepspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Ivan De Souza'nın sol taraftan arka direğe gönderdiği topa Mehmet Yozgatlı vurdu, ancak meşin yuvarlak yan direğe çarparak, oyun alanına döndü.



35. dakikada Ufuk'un sağdan altıpas içine yaptığı ortada ön direkte İbrahim topun üstünden atladı ve meşin yuvarlak arka direkteki Lika'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda top yandan dışarı çıktı.



40. dakikada Emrah Eren'in sağ kanattan ceza alanı içine yaptığı ortada ön direkte Mehmet Yozgatlı'nın cılız kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.