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ANTBİRLİK'te yolsuzluk iddiasına 11 tutuklama

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliğinin (ANTBİRLİK) eski başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheliden 11'i tutuklandı

17 Nisan 2018 14:18

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifi Birliğinin (ANTBİRLİK) eski başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheliden 11\'i tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ANTBİRLİK\'te yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddia ve bakanlık müfettiş raporlarının ardından soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, toplanan delillerin ardından 10 Nisan\'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2016\'da görevden alınan ANTBİRLİK eski Başkanı A.B. ile yönetim kurulu üyeleri, eski genel müdürleri ve iş yaptıkları firma temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli, \'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma\', \'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma\', \'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık\', \'İcbar suretiyle irtikap\' ve \'Zimmet\' suçlamasıyla gözaltına alındı.
BİRLİĞİ 50 MİLYON ZARARA UĞRATTILAR İDDİASI
Şüphelilerin, hayali çiftçileri ANTBİRLİK\'e üye yaparak pamuk üretmiş gibi gösterdiği, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddia edildi. ANTBİRLİK\'in pamuk deposunda çıkan yangınlarda yanan pamukları yanlış bildirdikleri, bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Birliğin gayrimenkul varlıklarını değerinden aşağıya kiralamak, kira gelirleri ve birlik sermayesini kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak menfaat sağlamakla suçlanan şüphelilerin, bu yöntemlerle birliği 50 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi.
11 KİŞİ TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden ANTBİRLİK eski Başkanı A.B. ile H.E., A.D., E.U., F.C., H.B., K.E., M.S.A., M.Y., T.T. ve Z.K. çıkarıldıkları Antalya 1\'inci Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı. Diğer şüpheliler E.A. ve A.E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamına bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

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