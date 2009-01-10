Antbirlik 8.7 bin ton pamuk aldı

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Antbirlik) 2008-2009 dönemini, üreticilerden 8 bin 740 ton kütlü pamuk alarak noktaladı. 31 Aralık 2008 tarihinde sonra eren kütlü pamuk alın döneminde, üreticilere 12 milyon 508 bin 189 TL ödeme yapıldı.



‘Elimizdeki tüm imkânları kullandık’



Antbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Balaban, üretim maaliyetlerinin yüksek olmasından dolayı pamuk üretiminde düşüş yaşandığını bildirdi. Balaban, yaptığı açıklamada, pamuk alım dönemi başında avans fiyatını 1,10 TL ilan ettiklerini, bunun tarım satış kooperatifi birlikleri arasında kütlü pamuğa verilen en yüksek değer olduğunu belirtti. Bu fiyatın bile üreticinin maliyetini karşılayabilecek düzeyde olmadığını vurgulayan Balaban, "Bu nedenle elimizdeki tüm imkanları zorlayarak, üreticilerimizin kooperatiflerine teslim ettikleri kütlü pamuğun alım fiyatına 35 kuruş daha fark verdik. Bunun sonucunda kütlü pamuk alım fiyatımız 1,45 TL oldu." dedi.



1,5 milyon dolar gelir



Balaban, birliğin diğer faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Buna göre Antbirlik 2008 yılında, bin 250 ton domates, 450 ton limon, bin 200 ton nar, 330 ton portakal, 400 ton salatalık alımı gerçekleştirildi. Narenciye sarartma mumlama paketleme ve tasnif tesisinde, işlenen ürünlerin yurtiçine satışından 1 milyon, yurtdışına ihracatından da yaklaşık 1,5 milyon dolar gelir elde edildi.



Balaban, Antbirlik'e bağlı Tarım Marketleri'nin sadece pamuk ve narenciye için değil, üreticinin her türlü tarımsal faaliyetlerine girdi temin ettiğini aktardı ve şöyle devam etti: "Bu kapsamda daha fazla üreticiye ulaşabilmek için Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde, toptancı hali zirai ilaç bölümünde bir dükkan Birliğimize tahsis edilmiştir. Önümüzdeki günlerde Tarım Market kapsamında hal içerisinde de ilaç ve gübre satışına başlayacağımızın müjdesini üreticilerimize vermek istiyorum. Tarım marketlerimiz üreticiler için, hem tarımsal ihtiyaçların düşük fiyatla alınabilmesi hem de piyasada fiyat istikrarının sağlanabilmesi açısından son derece önemlidir."



Birliğin faaliyetlerini yürütürken tamamen kendi öz kaynaklarını kullandığını vurgulayan Balaban, gelinen noktada, Antbirlik'in kendi kendine yetebilen ender tarım satış kooperatifi birliklerinden birisi olduğunu dile getirdi.

