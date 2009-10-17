Antartika eriyor

NASA, Antartika'nın erimesini inceliyor.



ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), iklim bozulmasında Kuzey Kutbu Arktika ile birlikte endişe verici erime gösteren Güney Kutbu Antarktika'daki tehlikeli durumu daha yakından saptamak için çalışmalara başladı. NASA, özel uçağını yola çıkardı.



Uydu bağlantılı DC-8 uçağı Güney Amerika'da Şili Punta Arenes havalimanından ayrıldı. Uçağın 11 saatlik uçuşları için Columbia Üniversitesi'nin Lamont-Doherty Yer Gözlemevi, Washintgon Üniversitesi ile Kansas Üniversitesi'nden uzmanlar görev aldı.



"Buz Köprüsü Harekatı" adını taşıyan görevde, kutup buz katmanları ile buzlalarının (okyanusta-denizde kıta sahanlığı buz katmanı) erimesi radar dahil çeşitli aletlerle yakından inceleniyor.

İnternetten izleme için adresler şöyle:



NASA Ice Bridge blog:



http://blogs.nasa.gov/cm/blog/icebridge

Ice Bridge Twitter: http://twitter.com/IceBridge



