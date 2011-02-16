-ANTARKTİKA'DAKİ BALİNA AVINI ASKIYA ALDI TOKYO (A.A) - 16.02.2011 - Japonya, hayvan hakları savunucusu derneği Sea Shepherd'ın baskıları sonucu Antarktika'daki balina avını askıya aldı. Japon Avlanma Ajansına yakın kaynaklar, derneğin takibindeki ''Nisshin Maru'' adlı geminin güvenlik kaygılarıyla 10 Şubattan beri faaliyetlerini askıya aldığını belirtirken, Ajans yetkililerden Tatsuya Nakaoku, avlanmanın vaktinden erken sona erdirilmesi dahil çeşitli durum değerlendirmelerinde bulunduklarını kaydetti. Japonya, her yıl Antarktika'da ''bilimsel araştırma'' adı altında yüzlerce balina avlıyor. Oysa bu deniz canlılarının ticareti 1986'dan beri yasaklanmış bulunuyor.