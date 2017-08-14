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Dünya

Antarktika'da buzullar altında 91 yanardağ bulundu

Yer bilimci Robert Bingham, yanardağlardan birinin patlamasının bütün buz tabakasının erimesine neden olabileceği uyarısında bulundu

14 Ağustos 2017 23:04

Antarktika'da buzulların altında 91 yanardağın olduğu ortaya çıktı.

Edinburg Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen projede, Antarktika'nın batısındaki buz tabakasının altında çok büyük bir volkanik bölge bulundu.

Yer bilimci Robert Bingham, yaptığı açıklamada, araştırmada bölgede 91 yanardağın bulunduğunu belirterek şimdi bunların ne kadarının aktif olduğunu belirlemeye yönelik çalışma yürüteceklerini kaydetti.

Bingham, "Bu volkanların ne kadarının aktif olduğunu belirlememiz gezegenimiz için oldukça önemli. Çünkü bunlardan biri patlarsa bölgedeki buz tabakalarının erimesine, bu da Antarktik Okyanusu'ndaki su seviyesinin yükselmesine neden olacak." dedi.

Araştırmaya ilişkin bulgular, "Geological Society"nin dergisinde yayımlandı.

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