Antarktika'da 280 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ocak (DHA) - Bilim insanları Antarktika\'da, yeryüzündeki ilk ormana ait olduğu düşünülen 280 milyon yıllık ağaç fosilleri buldu.

Wisconsin Üniversitesi\'nden Erik Gulbranson ve John Isbell, Transantarktik Dağları\'ndaki kayalık bölgelerde bir zamanlar bir ormanın var olduğunu kanıtlayan fosiller buldu. Daha önce aynı bölgede, Permiyen Dönemi\'ne ait olduğu anlaşılan 260 yıllık ağaç fosilleri keşfeden ikili, 2017 Kasım-Ocak arasında bölgede gerçekleştirdikleri araştırma kapsamında bulunan yeni fosillerin Antarktika\'da 280 milyon yıl önce bir ormanın varlığını kanıtladığını söyledi.

Profesör Gulbranson, insanların 1910 yılından beri Antarktika\'daki fosiller hakkında bilgisi olduğunu fakat bölgenin büyük bir bölümünün araştırılmadığını söyledi. Gulbranson, kutup ormanının bugün bitkilerin yetişmediği bir yükseklikte oluştuğunun öğrenildiğini fakat soylarının tükenme nedeninin bilinmediğini belirterek, \"Günümüzde böyle bir alanda böyle bir orman bulunmuyor\" dedi.

Bulunan fosillerin ışığında, kutup ormanındaki ağaçların yılın neredeyse yarısını karanlıkta geçirerek hayatta kalabildiklerine inanılırken, bilim insanları ağaçların kendilerini yaz dönemindeki aktif hallerinden kış dönemindeki uyku haline geçmeye zorladığını keşfetti. Gulbranson,\"Bu orman, gezegendeki kitlesel yok olma olayından önceki hayata bir ışık tutması sebebiyle büyük bir önem taşıyor\" dedi.

Halen devam eden araştırma 250 milyon yıl önce Permiyen döneminin sonunda gerçekleşen kitlesel yok olma sırasında kutupsal ekosistemlerin nasıl değiştiğini incelemeyi amaçlarken çoğu bilim insanı, kutuplar da dahil olmak üzere küresel olarak sıcaklıkların artması nedeniyle, ekosistemlerin yüzde 90\'ının yeryüzünden silindiğine inanıyor.