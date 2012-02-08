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Dünya

Antarktika'da 20 milyon yıllık buzulaltı gölüne ulaşıldı MOSKOVA (A.A) 

08 Şubat 2012 18:51

-Antarktika'da 20 milyon yıllık buzulaltı gölüne ulaşıldı MOSKOVA (A.A) - 08.02.2012 - Rus bilim adamları, Antarktika'da deniz seviyesinin yaklaşık 4 kilometre altında tarih öncesi döneme ait devasa bir buzulaltı gölünü ortaya çıkardı.  Rus Arktik ve Antarktik Araştırmalar Merkezi (AARI), 20 yıldan fazla süren delme işlemlerinin ardından Rus ekibin Pazar günü Vostok Gölü'ne ulaştığını açıkladı.  Bilim dünyasında büyük heyecana yol açan keşfin, dünya yüzeyinin altındaki kadim ve bilinmeyen yaşamın yanı sıra benzer koşullara sahip diğer gezegenlerde yaşam arayışlarına ışık tutması bekleniyor.  Yeşil gezegende yaşamın kökenine dair sorulara yanıt verecek Vostok Gölü'nün Buzul Çağı öncesinde var olan mikrobik yaşam biçimlerini içerdiği düşünülüyor.  AARI Başkanı Valery Lukin, dünyada 20 milyon yıl boyunca gizli kalmış başka hiçbir yerin olmadığını söyleyerek  keşfi, "bilinmeyenle karşılaşmak" olarak tanımladı.  Çalışmalara katılan Rus hidro-biyoloji uzmanlarından Vasiliy Pajarvi, yaptığı açıklamada, "Asıl araştırma buzulu mümkün olduğunca en derine kadar delerek kar altında 400 bin yıldan beri korunan küçük hava kabarcıklarına ulaşmak ve bunun içindeki karbondioksidi ölçmek" diye konuştu. Deniz seviyesinin 3,8 kilometre altında bulunan Vostok Gölü, Antarktika'daki yaklaşık 400 bilinen buzulaltı gölünün en büyüğü. İlk kez 1996 yılında keşfedilen gölün yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda ve 50 kilometre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

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