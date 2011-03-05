Antarktika buzulları büyüyor ama dipten!

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Sicence dergisinde bildirildiğine göre, Antarktika buzulları sadece üzerlerine yağan karın donmasıyla değil, dipte deniz suyunun donup yeni bir tabaka eklemesiyle de yukarı doğru yükseliyor.Habertürk'ün haberine göre; Columbia Üniversitesi'nin Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi kurumundan jeofizik uzmanı Robin Bell, Science dergisinde, Güney Kutbu kıtasının doğusunda A Kubbesi adı verilen buz platolarının yüzde 24 oranında erimiş ve yeniden donmuş buz kütlelerinden oluştuğunu kaydetti.ABD'nin Boulder-Colorado Üniversitesi Ulusal Kar ve Buz Bilgi Merkezi'nden Ted Scambos, Güney Kutbu buzulları hakkında bu buluşun "tamamen yeni" bir şey olduğunu söyledi.San Diego'daki Scripps Okyanusbilim (Oşinografi) Enstitüsü'nden Sasha Carter ise "Bundan önce yeniden donmuş su rezervlerinin sadece buzulun altında göl olan yerlerde görüldüğü düşünülürdü. Şimdi öyle görünüyor ki, bunlar doğu Antarktika bölgesinde yaygınlar" dedi.