Yılın ilk ayında Antalya'ya gelen Rus turist yüzde 81 azaldı

Antalya’ya yılın ilk ayında gelen Rus turist yüzde 81 azaldı. Geçen yılın aynı döneminde 12 bin 870 Rus turist tatil için Antalya’yı tercih ederken, bu yıl aynı dönemde gelen Rus turist sayısı 2 bin 427 oldu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre; Antalya’ya geçen ocak ayı sonu itibariyle gelen turist sayısı 97 bin 601 oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk ayında Antalya’ya gelen turist sayısı son 10 yılın en düşük rakamları olarak kayıtlara geçti. Antalya’ya ocak ayı itibariyle gelen turist sayısı, ’Küresel Ekonomik Kriz’in etkilerinin en yoğun yaşandığı 2009 yılının da gerisinde kaldı.

En iyisi Ocak 2008

Antalya, 2006 yılının ocak ayında 135 bin 10, 2007 yılının aynı döneminde 125 bin 446, 2008’in ocak ayında 140 bin 306 yabancı turisti ağırlamıştı. Küresel ekonomik krizin etkilerinin en yoğun hissedildiği 2009 yılının aynı ayında 106 bin 539 turisti ağırlayan Antalya, 2010 yılı ocak ayında 140 bin 19 turiste ev sahipliği yapmıştı. Bu hızlı toparlanma ardından Antalya’ya gelen turist sayısı belli düzeye tutunmayı başarmış, 2011 yılının ocak ayında 126 bin 272, 2012 yılında 122 bin 314, 2013 yılında 111 bin 485, 2014’te 116 bin 974 ve 2015’te 117 bin 746 yabancı turist kente gelmişti.

En fazla kayıp Rusya

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının girişlerinin, tatil dışında başka nedenlerle Antalya’ya gelen yabancıların da dahil olduğu rakamlara göre bu yılın ocak ayında Antalya’ya gelen turist sayındaki düşüş, 2015’in aynı dönemine oranla yüzde 17 oldu. Antalya’nın ocak rakamlarına göre en fazla kan kaybettiği pazar Rusya oldu. Rusya’da düşüş yılın ilk ayında yüzde 81 olarak yaşandı. 2015 yılının ocak ayında 12 bin 870 Rus turist Antalya’ya gelirken, bu yılın aynı döneminde sayı 2 bin 427 oldu. Rusya geçen yıl ocak ayında Antalya’ya en çok turist gönderen 2’nci ülkeyken bu yıl 5’inciliğe geriledi.

Almanya pazarında kayıp yüzde 16



Antalya’nın Almanya pazarındaki kaybı yüzde 16 oldu. 2015 yılı ocak ayında 52 bin 731 Alman turiste ev sahipliği yapan Antalya’ya bu yılın aynı aynında gelen turist sayısı 44 bin 262’ye düştü. Almanlar düşüşe rağmen Antalya’yı en çok ziyaret eden turist grubu olurken, onları Hollandalılar takip etti. Ancak Hollanda pazarında kayıp 2015 yılına oranla yüzde 20 oldu. Hollanda’dan gelen turist sayısı 5 bin 688’den 4 bin 544’e düştü.



İsrail pazarında yüzde 122 artış



Hollanda’nın ardından ocak ayında en fazla turist gönderen üçüncü ülke İsrail oldu. İsrail pazarında yüzde 122’lik artış görülürken, bu ülkeden gelen turist sayısı 2 bin 8’den 4 bin 475’e yükseldi. Özellikle dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek’te golf sahaları için Antalya’yı tercih eden İngiliz turistler bu yıl ocak ayı itibariyle Antalya’ya en çok turist gönderen 4’üncü ülke oldu. Ancak, bu pazarda da kayıp yüzde 14 oldu. İngiltere’den gelen turist sayısı 3 bin 456’dan 2 bin 965’e düştü.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü istatistiklerinde 38 ülkeden Antalya’ya gelen turistler yer alırken Antalya’nın sadece İsrail’le birlikte 9 ülkede geçen yılın rakamlarının üstüne çıktığı görüldü. Antalya’ya Ukrayna, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Slovakya, Estonya, Sırbistan, Suriye’den gelen turist sayısında artış görüldü. Ancak 9 ülkeden gelen fazla turist sayısı Rusya pazarındaki kaybın ancak yüzde 30’unu kapadı. 9 ülkeden gelen turist sayısı İsrail’deki 2 bin 467 turist artışıyla birlikte 3 bin 366 olurken Türkiye’nin Rusya’dan kaybı 10 bin 443 turist olarak istatistiklerde yer aldı.