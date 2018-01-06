Antalya'ya gelen turist sayısı, 2017'de Ruslar'la 10 milyonu aştı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, 2017 yılında Antalya ve Gazipaşa havalimanları ile İstanbul\'dan transit olmak üzere kente gelen turist sayısını 10 milyon 486 bin 191 kişi olduğunu açıkladı. Rus turistler ise tüm zamanların rekorunu kırdı ve 2017\'de yüzde 671 artışla 3 milyon 796 bin turist sayısına ulaştı.

Vali Münir Karaloğlu, \'Turizmin başkenti\' Antalya\'nın büyük sıkıntıların görüldüğü 2016 yılı ardından yeniden 10 milyon barajının aşıldığı 2017 yılına ilişkin toplam turist rakamlarını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıkladı. 2017 yılında Antalya ve Gazipaşa havalimanları ile İstanbul\'dan transit olmak üzere kente havayoluyla 184 ülkeden turist geldi.

2017 İLAÇ OLDU

2017 yılının, 2016 gibi sıkıntılı bir yıldan sonra gerçekten ilaç gibi olduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, \"2016 yılını çok iyi rakamlarla kapatamamıştık. Hain darbe girişimi, bölgede yaşanan sıkıntılar, savaşlar, 2016 sıkıntılıydı. Dünyada başka bir destinasyonda var mıdır iki yıl arasında bu kadar sıçrama? 2016 yılını 6 milyon 400 bin turistle kapamıştık, 2017 yılını ise 10 milyon 486 bin turistle kapadık\" dedi.

YÜZDE 57\'LİK ARTIŞ

İki yıl arasındaki artışın yüzde 57 gibi büyük bir oran olduğuna işaret eden Vali Karaloğlu, şöyle dedi:

\"Bunu bu şehir başardı, bu şehrin potansiyeli vardı. Bu başarıda şehirdeki kamu yönetimi, yerel yönetimler, özel sektör, sektörün sivil toplumu, kentteki basın-yayın organları olmak üzere herkes üzerine düşeni yaptı. Sektörde çalışan arkadaşlar çok büyük fedakarlıklar gösterdi ve biz 2017\'yi iyi bir sonuçla kapadık. Şimdi bu moral ve motivasyonla 2018\'e girdik.\"

2018 HEDEFİ 14 MİLYON TURİST

Bu yılın 2017\'den çok daha iyi olacağını öngördüklerine işaret eden Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

\"Sektörle bir toplantı yaptık. Hem 2017\'yi tartıştık hem de 2018 projeksiyonlarımıza baktık. Ortak kanaatimiz, 2017\'ye göre Antalya için en az yüzde 35- 40 bir artışı öngörüyoruz. Bu, ön rezervasyonlara, uçak slotlarına ve hedef pazarlarımızdaki hareketliliğe bakarak çıkardığımız sonuç. İnşallah herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamazsak 2018\'in sonunda 14 milyonları konuşuruz diye temenni ediyoruz.\"

RUSLAR BÜTÜN ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

Bu yıl Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde yaşanan rekor artışları da değerlendiren Vali Karaloğlu, Rusya pazarında 2017\'de bütün zamanların rekorunun kırıldığını kaydetti. 3 milyon 800 bine yakın sadece Rusya\'dan misafir geldiğine değinen Vali Münir Karaloğlu, \"Toplantıda bu pazarın 2018\'de daha da büyüyeceğini öngördük. Tabi Rusya\'nın etkili olduğu hinterlandı var. BDT bölgesi ve o bölgede de geçen sene ciddi bir sıçramamız oldu. Şu anda Antalya\'ya en çok turist gönderen ülke Rusya oldu. Antalya\'ya gelen toplam turist sayımızın yüzde 40\'ını Ruslar oluşturdu, Rusya\'dan geldi\" dedi.

YENİ PAZAR HEDEFLERİ

Vali Karaloğlu, Rusya-BDT pazarındaki büyümenin iyi olduğunu ama tek pazara bağlı olmayı da çok arzu etmediklerini belirtti. Pazar çeşitliliği konusunda çok ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karaloğlu, \"Ortadoğu pazarı çok büyüyor. Rakamlar Avrupa ve Rusya kadar büyük olmasa da oransal olarak 2016 ile 2017 rakamlarına bakıldığında çok büyüyor. Bugün hedef ülkeler belirledik. Irak, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan gibi. 2018\'de ve devamındaki yıllarda pazarı çeşitlendirme ve Antalya\'daki tek pazarın ağırlığını azaltma noktasında bir gayretimiz olacak. Bunu yaparken rakamı büyüteceğiz. Farklı ve yeni pazarlardan turist getirerek bu sağlamaya çalışacağız\" diye konuştu.

DENİZ-KUM-GÜNEŞ ANTALYA\'NIN EN BÜYÜK AVANTAJI

Antalya\'da birincisi pazar, ikincisi ürünün çeşitlendirilmesi gerektiğini hep söylediklerini de anlatan Vali Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Antalya bugüne kadar en büyük avantajı olan sahil turizmiyle buralara geldi. Bundan sonra da sahil turizmine Antalya devam edecek. Sahil turizmindeki deniz, kum ve güneşi kullanarak bu başarıyı elde ettik. Buna Antalya devam etmeli. Antalya\'nın en büyük avantajıdır bu. Ama Antalya\'yı sadece deniz, kum ve güneşten ibaret sanmak da kente yapılacak en büyük haksızlık olur. Bunu baştan beri söylüyorum. Antalya\'da mutlaka turizmi çeşitlendirmemiz, tüm imkanlarını turizme seferber etmemiz lazım.\"

RUSLAR REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Antalya\'ya, Antalya ve Gazipaşa havalimanları başta olmak üzere İstanbul ile diğer havalimanlarından transfer şeklinde 2017 yılında ağırladığı 10 milyon 486 bin turistin milliyetlerine göre dağılımında Ruslar ilk sırayı aldı. 2016\'ya göre yüzde 671 artışla 3 milyon 796 bin 374 turist sayısıyla Ruslar tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu sayı toplam turistin de yüzde 40\'ını oluşturdu. Turizmin altın yılı olarak kabul edilen 2014 yılında Antalya\'ya 3 milyon 489 bin Rus turist gelirken, bu ülkeden 2015 yılında 2 milyon 838 bin, 2016\'da ise 492 bin 349 tatilci geldi. İkinci sırada ise Almanya geldi. Almanya pazarında yüzde 15 azalma ile 1 milyon 694 bin 956 turist geldi. Üçüncü sırayı alan Ukrayna\'dan yüzde 24 artışla 715 bin kişi geldi. Dördüncü İngiltere\'den yüzde 8.5 artışla 375 bin, beşinci Hollanda\'dan yüzde 21 düşüşle 275 bin turist geldi.

184 ÜLKEDEN TURİST

Antalya\'ya en çok turist gönderen ilk 5\'teki bu ülkelerin dışında toplam 184 ülkeden turistin geldiği kente, diğer ülkelerden gelen turist sayıları ise şöyle gerçekleşti:

\"Kazakistan yüzde 88 artış, 237 bin kişi, İsrail yüzde 3 artış, 174 bin kişi, Polonya yüzde 67 artış, 169 bin kişi, Beyaz Rusya yüzde 132 artış, 165 bin kişi, Danimarka yüzde 24 düşüş, 140 bin kişi, Belçika yüzde 6 düşüş, 137 bin kişi, Romanya yüzde 28 artış 116 bin kişi, İran yüzde 18 artış, 103 bin kişi, İsveç yüzde 33 düşüş, 98 bin kişi, Litvanya yüzde 33 artış, 98 bin kişi, Çekya yüzde 77 artış, 83 bin kişi, Slovakya yüzde 83 artış, 77 bin kişi, İsviçre yüzde 8 düşüş, 72 bin kişi, Moldova yüzde 46 artış, 67 bin kişi, Fransa yüzde 16 artış, 63 bin kişi, Finlandiya yüzde 23 düşüş, 57 bin kişi, Norveç yüzde 43 düşüş, 57 bin kişi, Azerbaycan yüzde 13 artış, 51 bin kişi, Avusturya yüzde 37 düşüş, 50 bin kişi, Ürdün yüzde 30 artış, 50 bin kişi.\"

Antalya\'ya 50 bin ile 10 bin kişi arasında turist gelen ülkeler ise sırasıyla şöyle:

\"Kosova ve Irak 47\'şer bin, Macaristan 40 bin, Estonya 32 bin, Arnavutluk 30 bin, Lübnan 29 bin, Sırbistan 28 bin, Letonya 28 bin, Makedonya 25 bin, Bosna Hersek 25 bin, KKTC 21 bin, Bulgaristan 16 bin, Gürcistan 15 bin, Özbekistan 14 bin, İtalya 12 bin, Haymatlos 11 bin.\"

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