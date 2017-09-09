Antalya'ya gelen 7.5 milyon turistin 6.5 milyonu paket tur

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'ya bu yıl gelen 7.5 milyon turistin 6.5 milyonu paket turları tercih etti. Paket turlarla 2.7 milyonu Rus olmak üzere Asya ülkelerdinden toplam 3.5 milyon, Avrupa\'dan 2 milyon 661 bin turist geldi.

Antalya, Rusya\'nın charter uçuş yasağı uyguladığı turizm tarihinin en kötü yılı 2016\'nın ardından 2017\'de hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Eylül 2016\'da Rusya\'nın charter uçuşları yeniden serbest bırakmasıyla Ruslar \'ikinci vatanı\' olarak gördükleri tatil cennetine akın akın gelmeye devam ediyor. 1 Ocak- 31 Ağustos döneminde toplam turist sayısında 7 milyon 521 bine ulaşılan kentte, ziyaretçi sayısının yüzde 86.6\'sını seyahat acentelerinin paket turlarını tercih edenler oluşturdu.

2 MİLYON 701 BİN RUS TATİLCİ

Turizm sektörü temsilcilerinin verilerine göre, 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında Antalya seyahatinde paket turları tercih eden toplam turist sayısı 6 milyon 500 bin kişi oldu. Bu rakamın 2 milyon 701 binini Rus turistler oluştururken, paket turlarla gelen Rus turist sayısında geçen yıla göre yüzde 5 bin 126 oranında artış gözlendi. Rusya\'dan geçen yıl aynı dönemde gelen paket turlu turist sayısı sadece 57 bin kişi olmuştu. Rus vatandaşlarının bu rekor artışının yanı sıra diğer BDT ülkelerinde de ciddi düzeyde paket tur tercihi yapan turist sayısı arttı. Rusya ile birlikte Ukrayna ve diğer Asya ülkelerinden toplam 3 milyon 508 bin turist geldi. Geçen yıl bu rakam 657 bindi. Ukrayna\'dan yüzde 27 artışla 536 bin, diğer BDT ülkelerinden de yüzde 46 artışla 270 bin turist geldi.

Paket turlarda Antalya\'nın en önemli ikinci büyük pazarı Almanya pazarı ise yüzde 15 gerileme gösterdi. Almanya\'dan toplam 1 milyon 351 bin kişi paket tur tercihi yaparken, toplam Avrupa pazarında ise yüzde 8\'lik gerilemeyle 2 milyon 661 bin kişi paket turla Antalya\'da tatili seçti. İngiltere paket turlarda yüzde 3 büyüdü ve 226 bin İngiliz geldi. İskandinav ülkelerinde paket tur yüzde 31 geriledi, bu bölgeden yaklaşık 193 bin kişi tatile geldi. Hollandalı tatilci sayısı yüzde 27 geriledi. Bu ülkeden yaklaşık 145 bin kişi Antalya\'ya geldi.