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Spor

Antalya'ya gelen 400 Rus model, Alman kulübüne otel değiştirtti

'Kulübümüz ikinci devreye sakin bir şekilde hazırlanmak istiyor'

03 Ocak 2015 10:35

Almanya Üçüncü Futbol Ligi kulüplerinden MSV Duisburg, Antalya'da gerçekleştirmeyi planladığı devre arası kampı sırasında konaklayacağı oteli değiştirdi. Değişikliğin nedeni ise otelin aynı günlerde 400 Rus modeli ağırlayacak olması.

Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, otelin Rus modellerin katıldığı bir yarışmaya ev sahipliği yapacağını öğrenen yöneticiler, Lara'daki bir başka otelde yeni bir rezervasyon yaptırdı.

Açıklamada, kulübün ikinci devreye "sakin bir şekilde hazırlanmak" istediği ve ilk otele kapasitesinin üzerinde rezervasyon yapılmış olabileceğinin düşünüldüğü belirtildi.

Alman ekibinin 8-16 Ocak tarihleri arasında, yeni rezervasyon yaptırılan otelde konaklayarak çalışmalarını gerçekleştireceği açıklandı.

 

 

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