-ANTALYA'YA ÇAMUR YAĞDI ANTALYA (A.A) - 17.12.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde Afrika'dan gelen toz bulutlarının yağışla birlikte inmesiyle araçlar çamur içinde kaldı. Fırtına nedeniyle Alanya'daki bazı ev ve iş yerleri ile tarlalar zarar gördü. Serik ilçesine bağlı üç köyde cami minareleri yıkılırken, Akseki ilçesi Değirmenlik köyü deresi taştı. Alanya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanakla birlikte çamur yağdı. Alanya Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Afrika'dan lodos rüzgarlarıyla gelen toz ve kum zerrecikleri, yağmurla birlikte indi; araçlar, evler ve iş yerleri çamurla kaplandı. İlçede saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan fırtına bazı iş yerleri, evler ve ekili alanlara da zarar verdi. Kargıcak beldesinde Kaya Restoran yıkılırken, çok sayıda muz bahçesinde hasar oluştu. Sahil kenarındaki ağaçlar ve tabelalardan bazıları yıkıldı. Kargıcak Belediye Başkanı Zihni Asiltürk, rüzgardan zarar gören iş yeri ve ev sahiplerini ziyaret ederek ''geçmiş olsun'' dileğinde bulundu. Belediye olarak gerekli çalışmalara başladıklarını belirten Asiltürk, fırtınada can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Beldede çok sayıda elektrik ve telefon hattının da rüzgardan zarar gördüğü ve beldeye uzun süre elektrik verilemediği bildirildi. -GAZİPAŞA- Gazipaşa ilçesinde de fırtına ve yağış yat limanı bölgesi, Hacımusa çayı çevresi ve Koru mahallesinde etkili oldu. Ağaçlar devrilirken, bazı seralar yıkıldı, çilek tünellerinin naylon örtüleri uçtu ve enerji nakil hatlarına takılan naylonların hatları koparması sonucu ilçede sekiz saat elektrik kesildi. Gazipaşa Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. -SERİK- Serik ilçesine bağlı Kayaburnu, Zırlankaya, Töngüşlü köylerinde de üç caminin minaresi yıkıldı, Karıncalı köyünde iki sera zarar gördü. -AKSEKİ- Şiddetli yağış nedeniyle su basan Akseki Devlet Hastanesi'nin bahçesindeki sular boşaltılmaya çalışılırken, hastanenin yanındaki dere yatağı iş makineleriyle genişletilmeye başlandı. Değirmenlik deresinin taşması sonucu bu köy ile Söğütlüdere köyüne ulaşım sağlanamıyor. Bu arada Cevizli beldesi yakınlarındaki göletin taşması sonucu beldede bir evi su bastı, Alaçeşme köyünde iki, Kuyucak beldesinde bir evin çatısında hasar meydana geldi. -FİNİKE'DE MİNARE YIKILDI- Finike ilçesinde de fırtına nedeniyle Karşıyaka mahallesindeki Hacılar Osman Nuri Cengiz Camisinin minaresi yıkıldı. Turunçova beldesinde devrilen ağaç, enerji nakit hatlarının zarar görmesine neden oldu. Cami İmamı Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minarenin yıkıldığı yerin yanında bulunan binada çocuklarının yattığını anlatarak, olayda can kaybı olmamasından mutluluk duyduklarını söyledi. Turunçova beldesinde de bir ağacın devrilmesi sonucu Finike çarşı içi hariç, Sahilkent, Yeşilyurt, Turunçova ve Hasyurt beldelerine elektrik verilemiyor. TEDAŞ yetkilileri, onarım çalışmalarının devam ettiğini ve akşam saatlerinde elektrik verilebileceğini bildirdiler. Şiddetli fırtına yüzünden bazı seraların ve portakal bahçelerindeki bazı ürünlerin de zarar gördüğü kaydedildi. -KADIN CESEDİ- Antalya'da dün kayalara çarparak yan yatan kuru yük gemisindeki kayıp gemiciyi arayan Sahil Güvenlik helikopteri, Talya Oteli açıklarında bir kadın cesedi buldu. Konyaaltı Plajı'ndan denize giren ve fırtına nedeniyle dönemeyen bir kişi deniz polisi botu ile kurtarıldı Antalya'da dün kayalıklara çarparak yan yatan Bolivya bandıralı kuru yük gemisinden kayalıklara atlamak isterken denize düştüğü belirlenen geminin aşçısı Mısır uyruklu Kotb Abd Lah Mohamed Hoseen'ın (47) arama çalışmaları devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle aramalar sadece Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle havadan yapılabiliyor. Kayıp gemiciyi arayan Sahil Güvenlik helikopteri Talya Oteli açıklarında denizde bir kadın cesedi buldu. Deniz polisi botunun ulaşamaması nedeniyle ceset helikoptere alınarak Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına götürüldü. Kime aiü olduğu henüz belirlenemeyen cesedin polis ve savcılığın yapacağı incelemenin ardından Adli Tıp morguna götürüleceği belirtildi. Öte yandan Konyaaltı Plajı'ndan denize giren emekli Nejat Türkmen, şiddetli fırtına nedeniyle plaja dönemedi. Sahilde bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen deniz polisi botu, Türkmen'i kurtardı. Deniz polisi botu ile Yat Limanı'na getirilen Türkmen, her gün denize girdiğini söyledi. Denizde fırtınaya yakalandığı ve bu nedenle dönemediğini belirten Türkmen, ''Polis beni bulmasaydı asla dönemezdim. Onlara teşekkür ediyorum'' dedi. -SERALAR YIKILDI- Kumluca ilçesinde gece şiddetli yağış ile birlikte meydana gelen hortum, bazı seralarda zarara yol açarken, ilçe merkezi ve bazı köylerde enerji kesintilerine neden oldu. -SAMSUN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR- Samsun'da şiddetli rüzgar nedeniyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin ve bazı binaların çatısı uçtu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin giriş kapısı ile güvenlik kulübesi devrildi. Hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik ve telefon telleri koptu. Sahildeki gemiler ise karaya oturma tehlikesine karşı açığa demir attı. Şiddetli rüzgarda vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin çatısı uçtu. Tehlikeli bir durum oluşmaması için çatının sarkan kısımları itfaiye ekiplerinin yardımı ile sökülmeye çalışıldı. Önlem olarak otoparktaki araçlar boşaltıldı, Acil Servis'in girişine otomobil alınmadı. Kıranköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de giriş kapısı ve yanında bulunan güvenlik kulübesi rüzgardan devrildi. Kapının devrilmesi sırasında çevrede insan ve araç olmaması olası bir kazayı önlerken, kapı vinç yardımı ile kaldırıldı. Anafartalar Caddesi İstasyon Mahallesi'nde İlkadım Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde bulunan kavak ağacı rüzgar nedeniyle yol kenarındaki otomobillerin üzerine devrildi. Bazı araçlar zarar gördü. Belediyeevleri Mahallesi'nde de bir ağaç rayların üzerine devrildi. Ağaç, itfaiye ve belediye ekiplerince kaldırıldı. Rüzgarın etkisi ile trafik levhalarının eğrildiği görülürken, bazı yerlerde sinyalizasyon ışıkları devrildi.