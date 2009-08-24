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Ekonomi

Antalya'ya 6 milyon turist geldi

Antalya'ya yıl başından bu yana hava yoluyla gelen turist sayısının 6 milyona yaklaştığı bildirildi.

24 Ağustos 2009 03:00

Antalya'ya yıl başından bu yana hava yoluyla gelen turist sayısının 6 milyona yaklaştığı bildirildi.

21-23 Ağustos arasında Antalya Uluslararası Dış Hatlar Terminaline 154 bin 872 turist giriş yaptı.

Antalya'yı 1-23 Ağustos döneminde 1 milyon 113 bin 297 turist, 1 Ocak-23 Ağustos döneminde ise 5 milyon 848 bin 544 turist ziyaret etti.

Geçen yılın aynı dönemine göre Antalya'ya gelen turist sayısı aylık yüzde 1, yıllık yüzde 5 düşüş gösterdi. Geçen yıl 1 Ocak-23 Ağustos arasında Antalya'ya 6 milyon 176 bin 426 turist gelmişti.

Yetkililer, küresel krizin etkisi nedeniyle tüm dünyada turizm hareketinde sıkıntı yaşandığını, ancak Türkiye'nin dünya standartlarının üzerindeki otel ve tatil köyleri, hizmet kalitesinin yüksek ve fiyatların ucuz olması sayesinde rakip ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu bildirdi.

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