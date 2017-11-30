Antalya'ya 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA il sınırları içinde görevlendirilmek üzere alınacak 250 çarşı ve mahalle bekçisi için 21-24 Aralık günlerinde yazılı sınav yapılacak.

Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, Antalya\'ya 250 çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu tahsis edildiği, alım sürecine ilişkin başvuru süresinin bugün mesai bitiminde sona ereceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı\'nın 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu kapsamında yapılacak alıma göre, Türk vatandaşı ve erkek olanların, en az lise veya dengi okul mezunlarının, askerlik görevini yapan ve 30 yaşından gün almayanların, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgeleyenlerin, yüz kızartıcı suçu bulunmayanların, kamu haklarından mahrum olmayanların, Antalya il sınırları içerisinde en az 1 yıldır oturanların, en az 167 santimetre boyunda olanların ve beden kitle endeksi 18-27 arasında bulunanların çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuru yapabileceği kaydedildi.

ÖNCE SÖZLÜ SONRA YAZILI SINAV

Açıklamada, 16 Kasım günü başlayan başvuruların, bugün mesai saati sonuna kadar ilçe emniyet müdürlüklerinde kabul edileceği belirtildi. Adayların sözlü ve yazılı sınava tabi tutulacağı kaydedilen açıklamayla sözlü sınavın 11-15 Aralık, yazılı sınavın ise 21-24 Aralık tarihlerindeki uygun bir günde yapılacağı duyuruldu.

SÖZLÜDE 70 PUAN ALAN, BAŞARILI

Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar, başarılı sayılarak, yazılı sınava çağrılacak. Yazılı sınavda adaylara, çoktan seçmeli 50 soru yöneltilecek. Sınav süresi ise 60 dakika olacak. Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin isimleri ile puanlarını içeren liste hazırlanarak, ilçe emniyet müdürlüklerindeki ilan panolarına asılacak. Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar, aday memur olarak atanacak.

Aksu, Döşemealtı ve Kumluca ilçelerinde 10\'ar, Konyaaltı, Alanya, Manavgat ve Serik ilçelerinde 20\'şer, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde ise 70\'er bekçi görevlendirilecek.