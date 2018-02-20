T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Antalya'ya 12 milyon turist beklentisi

2017 yılında 1 milyar 322 milyon kişi uluslararası seyahat gerçekleştirdi

20 Şubat 2018 22:35

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Belek Turizm bölgesindeki bir otelde gerçekleştirilen AKTOB'un şubat ayı olağan toplantısında, dünyada seyahat eden kişi sayısının 2017 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 artarak 1 milyar 322 milyona ulaştığını söyledi. 

Seyahat edenlerin yaklaşık yüzde 55'inin tatil amaçlı yolculuk yaptığını belirten Yağcı, dünya turizm pastasının giderek büyüdüğüne işaret etti.

"Türkiye ve Antalya turizminin bel kemiği Rusya ve Avrupa pazarı." ifadesini kullanan Yağcı, Avrupa'da erken rezervasyonda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60-80 arasında artış olduğunu, 2014 rakamlarına ulaşılması için Avrupa pazarının ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Sezonun bu trendle devam etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, "Bizim 2018 ve 2019 yıllarında 2014 rakamlara dönmemiz çok önemli ama gelen turistteki artışın yanı sıra 2-3 yıl içinde fiyatların da yükselmesi lazım ki hepimizin övündüğü fiyat-kalite dengesi otursun. Yurt dışı ve İstanbul'daki turizm fuarlarından çok umutlu döndük. 2018 yılında Antalya'yı güçlü bir pazar yapısı bekliyor, ciddi artış bekliyoruz. 2018 yılında Antalya'da 12 milyon turist rakamına ulaşabileceğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

ETİKETLER

antalyaturizmekonomiakdenizaktob

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24