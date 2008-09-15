Antalyaspor'un zorlu haftası!

Saha kapatma cezası nedeniyle 21 Eylül Pazar günü Konyaspor ile Adana'da karşılaşacak olan Antalyaspor, maçın ardından Fortis Türkiye Kupası mücadelesi için Samsun'a, oradan da Süper Lig karşılaşması için Trabzon'a geçecek.



Turkcell Süper Lig'in ilk haftasındaki Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle 1 maç saha kapama cezası alan Antalyaspor'u zorlu bir hafta bekliyor. Turkcell Süper Lig ve Fortis Türkiye Kupası maçları nedeniyle 1 haftada 3 ayrı ilde maç yapacak Antalyaspor, kamp programını da değiştirdi.



Antalyaspor, 21 Eylül Pazar günü saha kapama cezası nedeniyle Konyaspor ile Adana'da karşılaşacak. Fortis Türkiye Kupası 2. kademe maçı nedeniyle Adana'dan İstanbul üzerinden Samsun'a geçecek olan Antalyaspor, Çarşamba akşamı Samsunspor ile yapacağı maçın ardından Süper Lig mücadelesi için Trabzon'a geçecek.



Süper Lig karşılaşmalarına kentteki hava koşulları dolayısıyla Isparta Davraz'daki kampta hazırlanan Antalyaspor'un, zorlu hafta nedeniyle Konyaspor maçına Antalya'da hazırlanacağı bildirildi.





Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Akıncıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saha kapatma cezası nedeniyle bir haftada 3 deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. Akıncıoğlu, futbolcuların deplasman karşılaşmaları nedeniyle Türkiye'nin 4 bir yanına seyahat edeceklerini belirterek, ''Ağır ve yoğun bir hafta olacak. Futbolcularımız çalışmalarını neredeyse yollarda sürdürecekler'' dedi.



Seyircilerden bu durumu gözönüne alarak sağduyulu olmalarını isteyen Akıncıoğlu, ''Seyircimizin saha kapama cezasının bize getireceği ağır faturayı gözönünde bulundurmalarını ve bu cezanın ağırlık şiddetinin ne derece olduğunu idrak etmelerini istiyoruz'' diye konuştu.



Türkiye'de hiçbir takımın 1 haftada 3 deplasman maçına çıkarak tam performans gösterme kapasitesinde olmadığını ifade eden Akıncıoğlu, ''Bu, moral açıdan veya maddi açıdan değil fiziki yorgunluk açıdan yükleri olan bir maraton. Bir haftada 3 deplasman, futbolcularımız ve teknik heyet için ağır bir yük. Bu yükün altında futbol takımının hareket kabiliyeti çok kısıtlı'' dedi.



Akıncıoğlu, seyircinin neden olduğu ceza nedeniyle kamp olanaklarının da ellerinden alındığını belirterek, ''1 haftada seyahat halinde olacağız ve bu durum başarımızı, başarılı sonuçlar almamızı etkileyecek'' diye konuştu.



