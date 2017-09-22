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Spor

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Hafta içinde Akdeniz ekibinin teknik direktörü Rıza Çalımbay istifasını açıklamıştı

22 Eylül 2017 20:24

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, istifa eden Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Brezilyalı Leonardo ile anlaşmaya vardı. Antalya'ya gelen Leonardo ile kırmızı-beyazlı yönetim arasında kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.

Son olarak Paris Saint-Germain'de futbol direktörü olarak çalışan Brezilyalı antrenör, İtalya'nın köklü kulüpleri Milan ve Inter'de teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Kariyerinde Inter ve Milan'ın başında teknik direktör olarak toplamda 80 maça çıkan Leonardo, bu maçlarda 45 galibiyet, 16 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı. Leonardo'nun çalıştırdığı ekipler rakiplerine 140 gol atarken, kalelerindeki 101 gole engel olamadı ve maç başına 1.89 puan topladılar.

Leonardo ayrıca Antalyaspor'un Süper Lig'in 6. haftasında evinde Osmanlıspor ile oynadığı maçı da tribünden takip etti.

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