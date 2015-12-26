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Spor

Antalyaspor'un yeni hocası Luis Garcia

Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Barcelona'nın eski oyuncusu Luis Garcia oldu

26 Aralık 2015 18:49

Antalyaspor Kulübü, İspanya temsilcisi Barcelona ile çok özel bir anlaşma imzaladı. Sözleşmeye göre Barcelona'nın eski oyuncusu Luis Garcia, Antalyaspor'un başına geçecek.

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Luis Garcia, kırmızı-beyazlı takımın devre arası kampında göreve başlayacak. Barcelona altyapısındaki bazı futbolcular da, önümüzdeki dönemde Antalyaspor'a kiralanacak ve tecrübe kazanmaları sağlanacak. Bu futbolcular, Barcelona Kulübü'nün altyapı departmanı tarafından belirlenecek.

 

Arabulucu Samuel Eto'o

 

Bu birlikteliği sağlayan isim ise Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o oldu. Daha önce Barcelona forması giyen dünyaca ünlü futbolcunun, taraflar arasında arabulucu olarak görev yaptığı ifade ediliyor.

Antalyaspor'un birkaç gün içerisinde Barcelona ile imzalanan anlaşmanın detaylarını kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

 

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Luis Garcia

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