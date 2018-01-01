Antalyaspor'un yeni hocası belli oldu

Antalyaspor’da teknik direktör konusu çözüme kavuştu. Kırmızı beyazlılar Süper Lig’de en son Osmanlıspor’da görev alan deneyimli çalıştırıcı Hamza Hamzaoğlu ile anlaşma sağladı. Hamzaoğlu’nun 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve resmi açıklamanın kısa bir süre sonra yapılacağı öğrenildi.

Kötü günler geçiren Antalyaspor, Leonardo Araujo ile yollarını ayırmıştı. Akdeniz Ekibi, yeni teknik adam arayışlarını Hamza Hamzaoğlu ile anlaşarak sonlandırdı.

Antalspor, Süper Lig’in ilk yarısında aldığı 4 galibiyet 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 17 puan topladı ve küme düşme potasının hemen üstünde 15. sırada yer aldı.

Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray’ın başındayken 3 kupa birden almış ve Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşamıştı.