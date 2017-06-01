Antalyaspor'un UEFA Avrupa Ligi umutları tükendi

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalini Antalyaspor taraftarları da büyük bir heyecan içinde takip etti.

Ligi 5. sırada bitirmeyi garantileyen Akdeniz ekibinin taraftarları, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmeleri için kupa finalinde, Süper Lig'de son hafta öncesi ikinciliği garantileyen Medipol Başakşehir'i destekledi.

Medipol Başakşehir'i desteklediler ama olmadı

Meydanda toplanan yaklaşık 2 bin Antalyaspor taraftarı maç sırasında Medipol Başakşehir lehine tezahüratta bulundu. İstanbul ekibinin gole yaklaştığı anlarda büyük heyecan yaşayan taraftarlardan bazılarının karşılaşma sırasında dua ettiği görüldü.

Antalyaspor taraftarları, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz tamamlanan müsabakada Medipol Başakşehir'i penaltılarda 4-1 yenen Atiker Konyaspor'un kupayı kazanması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.