T24 LogoT24 Logo
Spor

Antalyaspor'un UEFA Avrupa Ligi umutları tükendi

Medipol Başakşehir'i desteklediler ama olmadı...

01 Haziran 2017 14:30

Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir arasında Yeni Eskişehir Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalini Antalyaspor taraftarları da büyük bir heyecan içinde takip etti.

Ligi 5. sırada bitirmeyi garantileyen Akdeniz ekibinin taraftarları, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmeleri için kupa finalinde, Süper Lig'de son hafta öncesi ikinciliği garantileyen Medipol Başakşehir'i destekledi.

 

Medipol Başakşehir'i desteklediler ama olmadı

 

Meydanda toplanan yaklaşık 2 bin Antalyaspor taraftarı maç sırasında Medipol Başakşehir lehine tezahüratta bulundu. İstanbul ekibinin gole yaklaştığı anlarda büyük heyecan yaşayan taraftarlardan bazılarının karşılaşma sırasında dua ettiği görüldü.

Antalyaspor taraftarları, normal süresi ve uzatma bölümü golsüz tamamlanan müsabakada Medipol Başakşehir'i penaltılarda 4-1 yenen Atiker Konyaspor'un kupayı kazanması nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

ETİKETLER

Medipol BaşakşehirAntalyasporKonyaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24