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Spor

Antalyaspor'u zorlu bir beş hafta bekliyor

28 Nisan 2009 14:50


Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Antalyaspor’u son 5 maçta birbirinden zor maçlar bekliyor.

Turkcell Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un, ligin son beş haftasında oynayacağı maçlarla kaderi belirlenecek.

Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak ligin alt sıralarında yer alan takımlar ile arasındaki puan farkı kapanan Antalyaspor, gözünü Bursaspor maçına çevirdi. Kırmızı-beyazlı takım, ligin bitimine beş hafta kala ligdeki kaderini belirleyecek maçlar oynayacak. Antalyaspor, bu hafta kendi seyircisi önünde ezeli rakibi Bursaspor ile karşılaşacak.

Ligin 31. haftasında, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Eskişehirspor ile deplasmanda mücadele edecek Antalyaspor, 32. haftada sahasında Fenerbahçe ile oynayacak. Bu zorlu maçın ardından Ankaraspor deplasmanında konuk olacak kırmızı-beyazlılar, son hafta Ankaragücü ile karşılaşacak.

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