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Spor

Antalyaspor'lu Yalçın'la Rijkaard mahkemelik oluyor

Antalyasporlu Yalçın Ayhan, Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'a tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

24 Şubat 2010 02:00

T24 - Antalyasporlu Yalçın Ayhan, Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ı mahkemeye vereceğini bildirdi.

Yalçın Ayhan, Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard'ın, Antalyaspor'un Galatasaray ile Antalya'da oynadığı maçta sakatlanan Galatasaraylı Jo'yu ''Yalçın Ayhan sakatladı'' dediğini hatırlattı. O pozisyonda kendisinin olmadığını herkesin gördüğünü belirten Ayhan, ''Ama Rijkaard, Jo'yu sanki ben sakatlamışım gibi açıklamalar yaptı. Gerçek ortaya çıkmasına rağmen bu konuda bir şey söylemedi. Ben de hakkımı mahkemede arayacağım. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım'' dedi.

Ayhan, olayla ilgili dokümanların toplandığını, avukatının önümüzdeki hafta dava açacağını sözlerine ekledi.

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