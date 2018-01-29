Antalyasporlu oyuncuları taşıyan otobüse taşlı saldırı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Denizli\'de, Antalyaspor\'lu taraftarları taşıyan takım otobüsüne kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan taşlı saldırıda yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar oluştu.

Olay, bugün saat 20:30 sıralarında şehir merkezinde meydana geldi. Antalyasporlu oyuncuları taşıyan otobüs, Akhisarspor maçı sonrası Antalya\'ya dönerken Denizli şehir merkezindeki kırmızı ışıklarda dururken kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Olayda yaralanan olmazken otobüsün camları kırıldı. Otobüsteki taraftarların ihbarı üzerine gelen polis, otobüse şehir çıkışına kadar Antalyaspor\'lu taraftarlara refakat etti. Öte yandan polis, saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, Antalyaspor yöneticilerinin olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadıkları öğrenildi.

EMRE GÜRAL PAYLAŞTI

Antalyasporlu futbolcu Emre Güral, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla bu olaya tepki gösterdi. Emre otobüsün son halini video şeklinde takipçilerine aktarırken; \"Denizli\'de bize yapılana bakar mısınız? Yazık, gerçekten çok yazık\" notunu düştü.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Emre Güral\'ın otobüsün içinden yaptığı paylaşım