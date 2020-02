Antalyasporlu golcü Doukara: "Trabzonspor'u yenmek istiyoruz"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)



ANTALYASPOR\'un golcüsü Souleymane Doukara, \"Kazanmak için sahaya çıkacağız. Trabzonspor\'u yenmek istiyoruz\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 31\'inci haftasından Antalyaspor, sahasında cumartesi günü saat 16.00\'da Trabzonspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlıların golcüsü Souleymane Doukara, Trabzonspor maçının kendileri adına çok önemli olduğunu vurguladı. Antalyaspor\'a devre arasında transfer olan golcü futbolcu, kırmızı beyazlı taraftarın takıma desteğine hayran kaldığını dile getirdi.

Taraftarın hem iç saha hem de deplasmanda kendilerini yalnız bırakmadığını aktaran Souleymane Doukara, \"Her maçta 90 dakika bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu büyük camianın bir parçası olmak çok güzel. Evimizde oynayacağımız Trabzonspor maçında da tribünleri dolu bir statta oynamak istiyoruz. Sahamızda oynayacağımız Trabzonspor maçında taraftarın tribünü doldurmasını istiyoruz. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Trabzonspor\'u yenmek istiyoruz\" diye konuştu.

Antalyaspor\'a transferinin ardından kırmızı beyazlı formayla ilk maçına çıktığında tribündeki atmosfere hayran olduğunu anlatan Souleymane Doukara, \"İlk maçıma çıktığımda içimde büyük bir heyecan vardı. Taraftarın desteği çok büyüktü. Zaten bu da takımın adrenalinini ve motivasyonunu artırıcı ekstra bir güç olmuştu. Maçı kazanmak için çıktığımızda taraftarımızın gücü ve desteğine önem veriyoruz. Onların da sayesinde ilk maçımda çok sıcak bir şekilde karşılandığımı düşünüyorum. Bu da beni bir nevi ekstra motive etti diyebilirim. İngiltere\'de seyirci desteğini her maçta görüyor ve hissediyorduk. İngiltere\'deki taraftar desteğini Antalya\'da bulmak benim için güzel bir görüntüydü\" şeklinde konuştu.

Taraftar desteğinin sahadaki oyunlarına da yansıdığını belirten Souleymane Doukara, \"Taraftarın bize desteği sayesinde çok daha iyi yerlere geleceğimizden eminim. Özellikle Atiker Konyaspor maçında, taraftarımızın stadyumumuzu doldurması ve görsel şovlarla her yeri kırmızı beyaza dönüştürmesi beni çok etkiledi. Tüm taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Aynı atmosferi sezon sonuna kadar görmek istiyoruz. Trabzonspor maçında taraftarın desteğine ihtiyacımız var\" diye konuştu.

İtalya\'da başlayan futbol kariyerini İngiltere\'nin ardından Türkiye\'de sürdürdüğünü anlatan Souleymane Doukara, Türkiye\'de oynamanın kendisine farklı deneyimler kattığını söyledi. Farklı ülkelerde farklı takımlarda oynamasının futboluna kazandırdıklarını anlatan Souleymane Doukara, şöyle konuştu:

\"İtalya, taktiksel formasyonumu geliştirdiğim ve tamamladığım ülkedir. İngiltere ligi daha çok fiziki güç ile şova dayalı ve dünyaca seyredilen bir lig olduğu için kendimi geliştirme olanağına bu ülkede sahip oldum. Türkiye de kendini sürekli geliştiren bir ülke. Futbol konusunda çok önemli ve yabancı oyuncular Türkiye\'ye geliyor. Zorlu bir ligde, zorlu rakiplerle karşılaşıyoruz. Kısacası, Türkiye bana farklı deneyimler kazandırdı diyebilirim.\"

