T24 LogoT24 Logo
Spor

Antalyaspor'dan Zafer Bayramı'na bayraklı kutlama

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPORLU futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman öncesinde sahada Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

30 Ağustos 2017 15:58

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPORLU futbolcular ve teknik heyet, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman öncesinde sahada Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı- beyazlılar Atilla Konuk Tesisleri\'ndeki antrenman öncesinde sahada Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman koşu ve ısınmayla başladı. Kondisyon çalışmasının ardından kırmızı- beyazlılar sınırlı alanda taktik oyun oynadı. Çalımbay, futbolcularından dar alanda topa sahip olmaları ve antrenmanda sakatlanmalara karşı dikkat etmelerini istedi.
Antrenman taktik maçıyla sona erdi. Eto\'o maçta attığı gollerle dikkati çekti. Tedavisi tamamlanan Deniz\'in takımla çalıştığı antrenmana sakatlığı devam eden Zeki katılmadı. Antrenmanda Menez, Drole, Sandro, takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı.

FOTOĞRAFLI

　

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMANTALYA DHA ANTALYASPORLUGalatasarayTürkAğustos Zafer BayramıSüper LigAntalyaspor GalatasarayKırmızıAtilla Konuk TesisleriTeknik Direktör RızaKondisyonAntrenmanEtoTedavisiDenizZekiAntrenmanda Menez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a tepki: Bu ne cürettir...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24