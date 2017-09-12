Antalyaspor'dan Samir Nasri'ye 'servet'

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un bu sezon Avrupa basınında dahi yankı uyandıran transferi Samir Nasri'ye ödeyeceği maaş ve bonuslar belli oldu. Fransız yıldız, Akdeniz ekibinden yıllık 4 milyon Euro garanti para alacak. Bu paranın yanı sıra Nasri'nin sözleşmesinde 2 milyon Euro'luk bonus maddeleri de bulunuyor. Bu bonuslara göre 30 yaşındaki futbolcunun yıllık olarak alacağı para 7 milyon Euro'ya kadar ulaşabilir.

DHA'dan Tolga Yıldırım'ın haberine göre, lige istediği başlangıcı yapamayan Antalyaspor, 4 haftayı 3 beraberlik 1 mağlubiyetle tamamladı. Antalyaspor'un kazandığı puanlarda kadrosundaki yıldız futbolcular Nasri ile Eto'o, büyük katkı sağladı.



Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında kırmızı-beyazlı forma ile ilk maçına çıkan Nasri, takımına beraberliği ve 1 puanı getiren golü atarak taraftarın gönlünü kazandı. Fransız yıldız, sakatlığı nedeniyle Galatasaray karşılaşmasında forma giyemedi. 16 milyon Euro piyasa değeri ile Süper Lig'in en pahalı futbolcusu unvanının sahibi Samir Nasri, göstereceği performansla kulübüne maçlar kazandırırken, kendisinin de cebi dolacak.

Fransız yıldıza 'puanlı bonus' sistemi

Samir Nasri'ye Antalyaspor yıllık 4 milyon Euro + bonus ödeyecek. Fransız futbolcu sözleşmesi gereği attığı her golde 1 puan, asistlerde yarım puan kazanacak. Kazanacağı bonuslarla 10 puanda 250 bin Euro, 15 puana ulaştığında 250 bin Euro, 20 puanda ise 350 bin Euro daha elde edecek.

Yıllık kazancı 7 milyon Euro'yu bulabilir

Nasri, forma giyeceği her 10 maç için 500'er bin euro, kırmızı-beyazlı kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak kazanması halinde 350 bin Euro'nun sahibi olacak. Yıldız futbolcuyla yapılan anlaşmaya göre, 2 milyon Euro imza parasının yarısı da gelecek yıl ödenecek.



Fransız yıldız, Evkur Yeni Malatyaspor maçında attığı golle 1 puan kazanarak 50 bin Euro bonusu hanesine yazdırdı. Avrupa kupalarına katılmayı isteyen Antalyaspor'a büyük umutlarla transfer edilen Samir Nasri'nin, bu sezon en az 20 maçta forma giyip atacağı gollerle yıllık kazancı yaklaşık 7 milyon euroya ulaşacak.