Antalyaspor'dan saldırı açıklaması

ANTALYA,(DHA) - ANTALYASPOR, Süper Lig\'in 5\'inci haftasında dün deplasmanda oynanan Kayserispor maçının ardandan kırmızı-beyazlı taraftarların dönüş yolunda saldırıya uğradığını açıkladı.

Antalyaspor\'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı taraftarlara taşlı ve havai fişekli saldırı gerçekleştirildiği belirtilerek, \"Taşlı ve havai fişekli saldırının kimi taraftarlarca planlı yapıldığı düşüncesindeyiz. Zira saldırı, taraftarlarımızı taşıyan araçlara güvenlik kuvvetlerince sağlanan eskord uygulanmasının bitimini takiben gerçekleşmiştir. Olayın vahameti bu anlamda büyüktür. Gün içerisinde güvenlik kuvvetleri aracılığıyla konuyla ilgili araştırmalar yapılmış ve yine güvenlik kuvvetleri tarafından olay sonrası adli süreç başlatmıştır. Biz de sorumluların bulunup, cezalandırılması için olayın takipçisi olacağız. Olayi kesinlikle tüm Kayserispor camiasına maletmiyor, akliselim Kayserispor camiasınin sorumluların bulunması için yanımızda olduğunu, çaba sarfettigini biliyoruz. Bu vesileyle yaralı taraftarlarımıza, camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarına temenni ediyoruz\" denildi.