Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması!

Son günlerde Antalyaspor'un kaptanı Samuel Eto'o'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları Türkiye'de futbol gündemini sarsarken, Akdeniz ekibinden konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Eto'o'nun Antalya'ya mâl olduğu vurgulanarak transfer etme düşüncesinin bulunmadığı belirtildi.

Antalyaspor Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"24.07.2017 günü kulübümüz tarafından yapılan açıklamaya rağmen kaptanımız Samuel Eto’o ile ilgili transfer haberleri devam etmektedir. Antalya’ya mâl olmuş değerimizin, başka bir takıma transferinin gerçekleştirilmesi gibi bir düşüncemiz kesinlikle bulunmamaktadır. Aslı olmayan bu haberlerin son bulmasını diliyor, konuyu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunuyoruz."