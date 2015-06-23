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Spor

Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması

'Kısa süre içerisinde Eto'o'yu renklerimize bağlayacağız'

23 Haziran 2015 09:53

Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o'nun transferi için Milano'ya giden Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer ve bazı yöneticilerin dönüşünün, 24 Haziran'a ertelendiği bildirildi.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Samuel Eto'o'nun transferi dolayısıyla Milano'ya giden Antalyaspor kafilesini taşıyan uçağın, dün (21 Haziran) saat 17.00'de Türkiye'ye geri dönmesi gerekirken, görüşmelerin uzaması nedeniyle kalkış yapamadığı belirtildi.

Açıklamada, uçakta bekleyen uçuş ekibinin bu ertelemeden dolayı hava yolları kuralları gereği istirahat etmeleri gerektiği için uçuşun yarına ertelendiği vurgulanarak, "Akşam yemeğinde Samuel Eto'o ve ailesinin misafiri olan kafilemiz yarın netleşecek olan saatte Samuel Eto'o ile birlikte Antalya'ya geleceklerdir" ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Hasan Ali Ceylan ise kulüp başkanı Gültekin Gencer ve yöneticilerin Eto'o ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, "Kısa süre içerisinde Eto'o'yu renklerimize bağlayıp, hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğimiz kanaatindeyim. Eto'o ve yönetim kurulu üyelerimiz yarın burada olacaklar" diye konuştu.

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