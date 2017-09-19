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Spor

Antalyaspor'dan Çalımbay'a teşekkür

Tolga YILDIRIM/ANTALYA (DHA)  Süper Lig takımlarından Antalyaspor, kulübün internet sitesinden yaptığı duyuruda, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı

19 Eylül 2017 12:55

Tolga YILDIRIM/ANTALYA (DHA) 

Süper Lig takımlarından Antalyaspor, kulübün internet sitesinden yaptığı duyuruda, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan \'Teşekkürler Rıza Çalımbay\' başlıklı duyuruda, \"Geçtiğimiz sezon göreve gelen teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz\" denildi.

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