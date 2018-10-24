Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ediyor

ANTALYA, (DHA) -



Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10\'uncu haftasında 27 Ekim Cumartesi saat 19.00\'da sahasında Trabzonspor\'la karşılaşacak. Kırmızı beyazlı ekip, bu maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde teknik direktör Bülent Korkmaz eşliğinde sürdürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve jokerli oyunda taktik çalışmasıyla devam etti.

Ligde 16 puanla 4\'üncü sırada bulunan Antalyaspor, oynadığı 9 maçta 5 galibiyet elde ederken, 3 yenilgi aldı, 1 maç da beraber sonuçlandı. Kırmız beyazlı ekip, toplam 12 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor ise 14 puanla 7\'nci sırada bulunuyor. 4 maçtan galip ayrılan bordo mavili ekip, 3 yenilgi alırken 2 maçta ise rakibiyle yenişemedi.

FOTOĞRAFLI