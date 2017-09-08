Antalyaspor'da 'Samir Nasri' krizi!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yapan Antalyaspor'da Samir Nasri, ağrılarını gerekçe göstererek idmanı terk etmek istedi. Ancak teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kendisini uyarması üzerine Fransız yıldız, çalışmasına devam etti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, dün yapılan idman sonrası gerçekleştirdiği basın toplantısında da Samir Nasri'nin takım içindeki dengeleri bozduğunu söylemiş ve Samuel Eto'o'nun ayrılmak istemesinin kendilerine zarar verdiğini söylemişti.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ise Samuel Eto'o'nun "Burada mutsuzum. Beklediğim saygıyı göremiyorum. Ayrılmak istiyorum ancak nedeni para değil" şeklindeki açıklamaları sonrası, "Burası Antalyaspor, Eto'o'spor değil! Eto'o'nun menajerinin tehditvari hareketleri var, bunlar devam ederse oyuncuyu cezalandıracağız" diye konuşmuştu.