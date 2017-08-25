Antalyaspor'da sakat oyuncuların fazlalığı can sıkıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'un galibiyet hedefiyle hazırlıklarını tamamladığı Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında Deniz, Menez, Sandro, Zeki ve Drole sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Süper Lig\'in 3\'üncü haftasında Antalyaspor, yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Lige istediği gibi başlangıç yapamayan Antalyaspor, ilk hafta Beşiktaş mağlubiyetinin ardından sahasında Akhisar Belediyespor karşılaşmasında 1 puan elde etti. Kırmızı beyazlıların galibiyet hedefiyle hazırlandığı Malatya deplasmanında teknik direktör Rıza Çalımbay, sakat oyuncuların fazla olmasından dolayı kadroda değişiklik yapacak. Deniz, Menez, Sandro, Zeki, Drole\'nin eksikliğinde Çalımbay, savunmada yeni transfer Djourou\'yu oynatıp, Salih\'e de libero mevkisinde görev verecek.

Antalyaspor\'un yeni transferi Nasri\'de Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında kadroda yer alacak. Nasri\'nin yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Nasri, Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynaması halinde kariyerindeki 500\'üncü karşılaşmaya çıkacak.

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