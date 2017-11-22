T24 LogoT24 Logo
Spor

Antalyaspor'da olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR'da olağanüstü seçimli genel kurulun 7 Aralık Pazartesi günü Atilla Konuk Tesisleri'nde yapılacağı açıklandı

22 Kasım 2017 17:30

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR\'da olağanüstü seçimli genel kurulun 7 Aralık Pazartesi günü Atilla Konuk Tesisleri\'nde yapılacağı açıklandı.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk\'ün 15 Kasım\'da olağanüstü seçimli genel kurul kararı açıklamasının ardından yönetim kurulu toplantısında genel kurul tarihi belirlendi. Antalyaspor\'un internet sitesinden yapılan açıklamada seçimli genel kurulun 7 Aralık\'ta yapılacağı duyuruldu. Genel kurulun saat 16.00\'da Atilla Konuk Tesisleri\'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, açılış ve saygı duruşuyla başlayacak genel kurulun gündem maddelerinde istifa ve atamaların genel kurula sunulması, yeni yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin belirlenmesinin yer aldığı ifade edildi.


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YILDIRIMANTALYA DHA ANTALYASPORAralık PazartesiAtilla Konuk TesisleriAntalyaspor Başkanı AliKasımAntalyasporAralıkGenelAçıklamada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24